  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. iPhone almak isteyenlerin şans ayağına geldi! iPhone 12, 13, 14 modellerinde bayram ettiren indirim

iPhone almak isteyenlerin şans ayağına geldi! iPhone 12, 13, 14 modellerinde bayram ettiren indirim

Yayınlanma:
iPhone almak isteyenlerin şans ayağına geldi! iPhone 12, 13, 14 modellerinde bayram ettiren indirim
Öğrencilere müjdeli haber! Vergisiz cep telefonu fırsatı yakında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi gerçekleşiyor. Akıllı telefon fiyatlarında önemli düşüş bekleniyor. Öğrenciler, daha uygun fiyatlarla cep telefonu sahibi olacaklar. İşte detaylar...

Uzun süredir beklenen haber, öğrencilere vergisiz cep telefonu imkanı sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan bu proje, akıllı telefon fiyatlarını düşürerek öğrencileri heyecanlandırdı. Henüz resmi açıklama olmamakla birlikte, AK Parti kulislerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor. Vergi muafiyeti sayesinde iPhone fiyatlarında önemli düşüşler bekleniyor ve öğrenciler daha uygun fiyatlarla akıllı telefon sahibi olabilecekler.

Öğrencilere sunulacak bu özel fırsatla birlikte, iPhone modelleri daha ulaşılabilir hale gelecek. Vergisiz iPhone fiyatları, öğrencilere avantajlı bir seçenek sunacak şekilde düşürülecek. Böylece gençler, cep telefonu ve bilgisayar edinirken ekonomik olarak rahatlayacaklar.

VERGİSİZ IPHONE ÜCRETLERİ

1

Ancak, projenin detayları ve fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi verilmemiş olsa da, vergisiz iPhone modelleri ile öğrencilerin cep telefonu alımı kolaylaşacak. Öğrenciler, bu fırsatı sabırsızlıkla bekliyor ve akıllı telefon fiyatlarının düşmesiyle birlikte daha fazla öğrencinin teknolojiye erişimi artacak.

Teknoloji
iPhone kullananların yeni çilesi başlıyor! Kullanmaya devam eden bu parayı gözden çıkaracak
iPhone kullananların yeni çilesi başlıyor! Kullanmaya devam eden bu parayı gözden çıkaracak
Elektrikli araç tutkunları buraya! Piyasanın en ucuz elektrikli araçları baş döndürüyor!
Elektrikli araç tutkunları buraya! Piyasanın en ucuz elektrikli araçları baş döndürüyor!
WhatsApp'tan bu aramalar gelirse sakın açmayın! Anında tüm hesaplarınızdaki para gidebilir
WhatsApp'tan bu aramalar gelirse sakın açmayın! Anında tüm hesaplarınızdaki para gidebilir
Meta'nın başı bu kez dertte: 20 milyon dolarlık ceza yedi
Meta'nın başı bu kez dertte: 20 milyon dolarlık ceza yedi
Elon Musk'ın Twitter intikamının nedeni ortaya çıktı! Meğer bu yüzden canı sıkıldıkça değiştiriyormuş!
Elon Musk'ın Twitter intikamının nedeni ortaya çıktı! Meğer bu yüzden canı sıkıldıkça değiştiriyormuş!
Türksat 6A uydusunun uzaya ne zaman gönderileceği belli oldu
Türksat 6A uydusunun uzaya ne zaman gönderileceği belli oldu
Çekmecedeki yedek telefonlar için flaş gelişme! Eski telefonların fişi çekiliyor
Çekmecedeki yedek telefonlar için flaş gelişme! Eski telefonların fişi çekiliyor