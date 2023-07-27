iPhone almak isteyenlerin şans ayağına geldi! iPhone 12, 13, 14 modellerinde bayram ettiren indirim

Uzun süredir beklenen haber, öğrencilere vergisiz cep telefonu imkanı sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan bu proje, akıllı telefon fiyatlarını düşürerek öğrencileri heyecanlandırdı. Henüz resmi açıklama olmamakla birlikte, AK Parti kulislerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor. Vergi muafiyeti sayesinde iPhone fiyatlarında önemli düşüşler bekleniyor ve öğrenciler daha uygun fiyatlarla akıllı telefon sahibi olabilecekler.



Öğrencilere sunulacak bu özel fırsatla birlikte, iPhone modelleri daha ulaşılabilir hale gelecek. Vergisiz iPhone fiyatları, öğrencilere avantajlı bir seçenek sunacak şekilde düşürülecek. Böylece gençler, cep telefonu ve bilgisayar edinirken ekonomik olarak rahatlayacaklar.

VERGİSİZ IPHONE ÜCRETLERİ





Ancak, projenin detayları ve fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi verilmemiş olsa da, vergisiz iPhone modelleri ile öğrencilerin cep telefonu alımı kolaylaşacak. Öğrenciler, bu fırsatı sabırsızlıkla bekliyor ve akıllı telefon fiyatlarının düşmesiyle birlikte daha fazla öğrencinin teknolojiye erişimi artacak.