iPhone'daki batarya sorunu tarihe karışıyor! Bu tüyoyu bilenler yüzde 100 bataryaya sahip olacak

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IPHONE ŞARJ SAĞLIĞI İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

IPhone kullanıcıları şarj probleminden sık sık şikayet ederken eski Apple çalışanı telefon şarjının daha uzun gitmesiyle ilgili önerilerde bulundu. Eski çalışan tarafından yapılan önerilere göre telefonun hiçbir zaman yüzde 100 şarj edilmemesi ve Bluetooth ile arka plan etkinliklerinin kullanılmadığı zaman devre dışı bırakılması gerektiğini söyledi. Bu işlemlerle birlikte batarya ömrünün uzayacağını dile getiren çalışan iPhone cihazların yüzde 80 şarja ulaşmasından sonra şarjdan çıkarılması gerektiğini ve gece boyu şarjda durmaması gerektiğini söyledi. Batarya yüzde 100 seviyesine ulaştıktan sonra kimyasal olarak yaşlanmaya başlıyor. Yeni nesil cep telefonlarının tam şarj olması için 30 dakika ile 1 saat arasında süre gerekiyor. Bu sebeple telefonun gece boyu şarjda kalması bataryanın gereksiz yere kullanılmasını ve kimyasal olarak bozulmasına sebep oluyor.





Pil altı ve sekiz saat boyu prizde takılı kaldığı zaman olması gerekenden dört kat daha uzun destek alıyor. IPhone cihazlarınızda batarya ömrünü uzatmak için Ayarlar Genel kısmına girip Arka Planda Uygulama Yenileme seçeneğini kapatabilirsiniz. Aynı zamanda bazı uygulamaların konum iznini yalnızca kullanırken olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları Ayarlar, Gizlilik ve Güvenlik ve Konum Servisleri seçeneğinden yapabilirsiniz. IPhone kullanıcılarına Ekran Süresi Aktivitesi özelliği de sunuluyor. Birçok kullanıcı bu uygulamayı tercih etse de batarya ömrü bu aktiviteyle birlikte çok çabuk azalıyor. Ayarlara girdikten sonra Ekran Süresi seçeneğini seçtikten sonra Uygulama ve İnternet Aktivitelerini İzlemeyi Kapat seçeneğini seçerek kapatabilir ve şarj ömrünüzün daha uzun gitmesini sağlayabilirsiniz.