iPhone kullananlar bu özelliklere bayılacak! iOS 17'nin nimetleri bunlar

iPhone, dünyanın en popüler cep telefonlarından birisi olarak kabul ediliyor. iPhone cep telefonu tasarımı ve donanım özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

iPhone akıllı telefonlar, kullanımlarını kolaylaştıran birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler ise kullanım sırasında güvenliğin sağlanmasını kolaylaştırır ve çeşitli özelliklerden faydalanmanızı sağlar.

iPhone akıllı telefonlar ve iPad'ler iOS 17 güncellemesini aldı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar birçok yeni özellikten faydalanabiliyor. iOS 17 güncellemesinin getirdiği yenilikler, iPhone kullanımını eğlenceli hale getiriyor. Bu sayede telefon daha işlevsel hale geliyor.

"iOS 17 yeni özellikler getirdi"





iPhone akıllı telefonlar, iOS 17 güncellemesiyle birlikte yeni özelliklere kavuştu. Gelecekteki yeni özellikler hayatınızı daha da kolaylaştıracak. Apple yetkilileri daha öncesinde yeni güncellemenin temel özelliklerinden bahsetmişti.

Ancak ayrıntılara çok az dikkat edildi. Güncellemenin yayınlanması, birçok özelliğin kullanılabilir olduğunu ortaya çıkardı. Yeni güncelleme ile beraber İPhone cep telefonu daha kullanışlı yapıya kavuştu.

HASSAS İÇERİK UYARISI YAPILACAK

Hassas İçerik Uyarısı özelliği iOS 17 güncellemesiyle beraber geldi. Bu özellik, kullanıcıyı rahatsız eden özelliklere karşı koruma sağlar. Yapay zeka, hassas malzeme içeren görüntüleri ve videoları tanır ve sizi uyarır.

Şiddet veya cinsel içerikli görseller yapay zeka tarafından tanınır. Bir uyarı eklenir ve resimler bulanık küçük resimler olarak gönderilir. Bu yeni özellik tüm hassas içeriği gizlemese bile ekstra bir koruma katmanı sağlayarak fayda sağlar.





"Safaride özel bir gezi"

iOS 17'deki yeni bir özellik, Safari'nin özel tarama modu üzerinde yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olur. Bunun için öncelikle "Ayarlar" bölümüne gitmelisiniz. Ardından "Safari'ye Eriş" seçeneğini seçmeniz gerekir.

Burada Face ID İste'yi seçmeniz gerekiyor. Bu nedenle, Özel Modu Face ID olmadan kullanamazsınız. Yeni güncelleme ayrıca diğer kullanıcılarla hava etiketi paylaşma, bireysel anketler oluşturma, veri kullanımını analiz etme ve daha pek çok özellik sağladı.