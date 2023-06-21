iPhone kullananlar dikkat! Bu güncelleme gözlerinizin sağlığı için olacak

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdi ise, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone modelleriyle birlikte iOS 17'nin yayınlanması planlanıyor.

WWDC geliştiriciler konferansında Apple, iOS 17'yi tanıttı ve yeni işletim sisteminin dikkat çeken özelliklerinden biri göz sağlığına odaklanması oldu.

EKRAN MESAFESİ UYARISI





Akıllı telefonlarımızı uzun süre boyunca gözlerimize çok yakın tutmak, göz yorgunluğu ve miyopi gibi bir dizi soruna yol açabilir. Bu nedenle Apple, iOS 17 ile birlikte "Ekran Mesafesi" adında yeni bir özelliği kullanıma sunacak.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarını kullanırken iPhone'un göz yakınlığını kontrol ederek kullanıcıları uyarmasını sağlayabilecekler.

Apple, bu özelliği iPhone'lardaki TrueDepth kamerasından faydalanarak geliştirdi. Ekran Mesafesi özelliğini kullanmak için sadece Ayarlar > Ekran Süresi > Ekran Mesafesi menüsüne girmeniz yeterli olacak.

iOS 17 ile birlikte Apple, kullanıcıların göz sağlığını korumaya yönelik bir adım atmış olacak ve bu özellik sayesinde kullanıcılar, ekran kullanımı konusunda daha bilinçli hale gelebilecekler.

Ayrıca bu sayede göz sağlığı konusunda iPhone, kullanıcılarına yönelik özellikle birlikte bir adım öne çıktı.