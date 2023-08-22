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iPhone kullananlar tehlikenin çemberinde! Şarja takıp uyuduğunuzda bakın ne oluyor

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iPhone kullananlar tehlikenin çemberinde! Şarja takıp uyuduğunuzda bakın ne oluyor
Apple kullanıcılarını yakından ilgilendiren gelişmeleri paylaştı. Sakın bu hatayı yapmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Apple ilk defa böyle bir açıklama yaptı! Bakın şarja takılı uyursanız neler oluyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

APPLE ŞARJ UYARILARI

Apple geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının telefonlarını şarja takılı şekilde yanlarında tutmaması ve uyumaması gerektiği ile ilgili bir uyarı yaptı. Marka tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Şarj kablosuna bağlı olan bir telefon yanında uyumak yangın, elektrik çarpması gibi önemli hasarlara yol açabilir. 

apple şarja takılı uyumayın dedi

Cihaz bir güç kaynağına bağlıyken cihazın, güç adaptörünün ya da kablosuz şarj cihazının üstünde uyumayın veya bir battaniye, yastık ya da vücudunuzun altına koymayın.' Aynı zamanda bazı ucuz aksesuarların Apple güvenlik standartlarını karşılamadığı için yangın riskinin arttığı da belirtildi. 

Teknoloji
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