iPhone kullananlara Epic Games sürprizi! Heyecan veren gelişme duyuruldu

Epic Games, Fortnite adlı oyunu yaklaşık dört yıl aranın ardından ilk kez Avrupa Birliği'ndeki iOS platformuna geri döneceğini açıkladı. Bu yalnızca popüler olan bir oyunun geri dönüşü olarak değil de mobil uygulama dağıtımı dünyasında da bir dönüm noktasıdır.

Apple'ın Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasasına yanıt olarak App Store politikalarında yapmış olduğu son düzenlemeler, iPhone kullanıcılarının Apple App Store dışında olan kaynaklardan uygulama indirmelerine olanak tanıyor. Bu değişiklik, uygulama satışlarının mevcut durumunu bozuyor.





Epic Games bu fırsatı değerlendirip Fortnite'ı yeniden başlatırken oyunu Epic Games Store aracılığıyla dağıtıyor; hem hedef kitlesini genişletiyor hem de geleneksel anlamda uygulama dağıtım modelini tekrar tasarlıyor.

Epic Games'in iPhone kullanıcılarına uzun zamandır beklenen güzel haberleri var.

Fortnite'ın yeniden dirilişinin etkisi Avrupa Birliği sınırlarının ötesine uzanıyor ve uygulama mağazalarının tekelini kıracak daha çeşitli ve aynı zamanda rekabetçi bir pazarın yolunu açıyor. Bu, daha fazla seçenek ve paranın karşılığını daha iyi vererek geliştiriciler ve kullanıcılar için bir kazan-kazan durumu yaratır.





Epic Games CEO'su Tim Sweeney, son açıklamasında Epic Games Store'un rekabetçi fiyatları, Fortnite gibi özel oyunları ve Fortnite'ın iOS'ta yeniden lansmanını sunan en iyi çok platformlu mağaza olduğunu düşündüğünü söyledi. Sweeney, bunun, söz konusu vizyonu gerçekleştirmek için stratejik bir adım olduğuna inandığını ifade etti.

Bu haber Avrupa Birliği'nde yer alan Fortnite hayranlarına yönelik büyük bir kazanımı temsil ederken diğer bölgelerde olan oyuncuları da oldukça fazla heyecanlandırdı. Ancak Apple'ın politika değişikliklerinin dünya çapında daha açık uygulama pazarlarının önünü açabileceği ile ilgili işaretler de var.