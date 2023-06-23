Iphone kullananların çilesi bitiyor! Bu kez yeni özellik sağlık için

İPhone kullanıcıları için sevindirici bir haber var! Yakında yeni bir güncelleme yayınlanacak ve iOS 17 ile birlikte İPhone kullanıcılarının göz sağlığına yönelik yeni bir özellik ekleneceği duyuruldu. Bu özellik sayesinde telefon kullanırken kullanıcılar bir uyarı ile karşılaşabilecekler. İşte detaylar...





İPHONE KULLANICILARINA MÜJDELİ HABER

Apple, iPhone kullanıcılarının göz sağlığını korumayı hedefleyen yeni bir güncelleme olan iOS 17'yi önümüzdeki eylül ayında yayınlamayı planladığını duyurdu. WWDC geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 17, göz sağlığına odaklanarak kullanıcıların teknolojiyle etkileşimini daha konforlu hale getireceğini vaat ediyor.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 serisiyle birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdi ise, yeni iPhone modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte iOS 17'nin yayınlanması planlandı. WWDC konferansında yapılan tanıtımda, iOS 17'nin göz sağlığına odaklanan özellikleri dikkat çekti. İşte ayrıntılar...





Telefon kullanımı sırasında göz sağlığıyla ilgili yaşanan sorunlar, birçok kişi için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Uzun süreli telefon kullanımı, göz ağrısı, sulanma ve bozukluk gibi şikayetlere yol açabilmektedir. İşte bu soruna çözüm getirmek amacıyla Apple, iOS 17 sürümünde "Ekran Mesafesi" adında bir özellik eklediğini duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların telefon kullanırken göz mesafelerini ayarlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

iOS 17 sürümünde yer alan bu özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone'un göz yakınlığını kontrol etmesini ve kullanıcıları uyarımasını sağlayabilecekler. Apple, bu özelliğin iPhone'lardaki TrueDepth kamerasıyla geliştirildiğini belirtti. Ekran Mesafesi özelliğini kullanmak için ise kullanıcıların sadece Ayarlar > Ekran Süresi > Ekran Mesafesi menüsüne girmeleri yeterli olacak.

iOS 17 güncellemesi, Apple'ın kullanıcıların göz sağlığını korumaya yönelik attığı önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ekran kullanımı konusunda daha bilinçli hale gelecekler ve gözlerini koruma fırsatı bulacaklar. Daha fazla bilgi için Apple'ın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.