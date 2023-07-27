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iPhone kullananların yeni çilesi başlıyor! Kullanmaya devam eden bu parayı gözden çıkaracak

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iPhone kullananların yeni çilesi başlıyor! Kullanmaya devam eden bu parayı gözden çıkaracak
Müzikseverler dikkat! Spotify müzik uygulamasında yeni dönem başladı. Aylık abonelik ücretlerine zam geldi. İşte yeni fiyatlar...

Son dönemde dünyanın en gelişmiş teknoloji markalarından biri olan iPhone, Türkiye'de de birçok kişinin beğenisine sunuluyor. Bu popüler cep telefonu kullananlar arasında yer alan vatandaşların keyifle kullandığı müzik uygulaması Spotify'da ise yeni bir dönem başladı.

SPOTIFY'IN YENİ ÜCRETLERİ

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Müzik devi Spotify, aylık abonelik ücretlerinde artışa gitti. ABD'de yapılacak abonelik ücreti artışı duyurulduğu zaman, Türkiye dahil birçok pazarda da bu artışın yaşanacağı açıklanmıştı.

Bugün itibarıyla yapılan açıklamalarda, daha önce 29,99 TL olan "Bireysel" abonelik paketinin fiyatı 39,99 TL'ye çıkarıldı. "Duo" aylık planı önceden 39,99 TL olanlar için şimdi 54,99 TL olarak belirlendi. "Aile" aylık tarifesi de önceden 49,99 TL iken 64,99 TL'ye yükseltildi. Öğrenci Spotify paketi ise 14,49 TL'den 21,99 TL'ye çıkarıldı.

Spotify'ın en büyük rakibi olan Apple Music ise Türkiye'de döviz kurlarındaki yükselişe rağmen fiyatlarını uzun süredir değiştirmedi. Öğrenci için 9,99 TL, bireysel için 19,99 TL ve aile için 29,99 TL olan Apple Music fiyatları, Spotify'ın yeni artışlarına kıyasla daha avantajlı görünüyor.

Bu fiyat değişikliklerine göre hesaplamalar yapıldığında, Spotify'ın Aile Paketi yıllık ücreti 779 TL ve ödemesi 88 kuruş oluyor.

Müzikseverler arasında büyük ilgi gören bu gelişmeler, her iki müzik platformunun da Türkiye'deki kullanıcılarını etkileyecek gibi görünüyor. Haberden öğrenilen bu değişiklikler doğrultusunda müzikseverler, tercihlerini gözden geçirebilir ve kendi ihtiyaçlarına uygun bir abonelik planını seçebilirler.

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