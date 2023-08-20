İphone kullanıcılarının tüm sorunları kökten çözülecek! Dört gözle beklenen İOS 17 güncellemesi sonrası 17 özellik

iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran gelişme: iOS 17 yakında geliyor! WWDC etkinliğinde tanıtılan bu güncelleme, iPhone deneyimini büyük ölçüde değiştirecek 17 yeni özellik sunuyor. iOS 17'nin yayınlanması için sonbahar bekleniyor. Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulan bu güncelleme, iPhone kullanıcılarını bir üst seviyeye taşımak için geliyor. İşte detaylar...





İOS 17 YAKINDA GELİYOR... TANIRIMI YAPILDI

Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone serisinin öncüsü olarak gözlemlenen iOS 17 hakkında daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıkıyor. Apple'ın son açıklamalarına göre, iOS 17'nin sunulmasının ardından hemen kullanılamayacak bazı özelliklerin olduğu belirtildi. Bu konuda özellikle dikkat çeken nokta, AirDrop aktarımı özelliği. Kullanıcılar, AirDrop ile içerikleri paylaşırken, hem gönderen hem de alıcı kişi iCloud hesabına giriş yaptıklarında, paylaşılan içeriklerin güvenli ve yüksek kalitede internet üzerinden aktarıldığını fark edecekler. işte diğer ayrıntılar...





Apple'ın yeni iOS sürümüyle birlikte getireceği bazı özelliklerin daha sonra sunulacağını öğreniyoruz. Bu gelişme, iOS 17'nin tam anlamıyla kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan çalışmaların ve testlerin devam ettiğini gösteriyor. AirDrop özelliği de bu özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, içerikleri hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşabilmek adına bu özelliği kullanıyorlar. Ancak, sunum sırasında beklenen özellikler arasında olmasına rağmen, hemen kullanıma sunulmayacak olması, Apple'ın kalite ve kullanılabilirlik açısından titiz çalışmalarını yansıtıyor.

iOS 17'nin tanıtımıyla birlikte Apple, iPhone kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ancak, yeni özelliklerin kullanıma sunulması konusunda zaman zaman aşamalı bir yaklaşım benimsemek, kullanıcıların daha sorunsuz ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Böylece iOS 17, gelişmiş özelliklerini daha iyi bir şekilde kullanıcılarına sunarak, kullanıcı memnuniyetini ve cihaz kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

iOS 17'nin bazı özellikleri hemen kullanıma sunulmayacak. 'Günlük' adlı özellik, anıları not alıp özel anları tekrar yaşamanın yeni bir yolunu sunacak. Hayatın önemli anlarını veya günlük aktiviteleri not almak için kullanılacak olan bu özellik, fotoğraflar, müzikler, ses kayıtları gibi detaylarla zenginleştirilebilecek. Anıları işaretlemek ve ileride gözden geçirmek için kullanıcılara olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra, ortak Apple Music çalma listeleri de hemen kullanıma sunulmayacak özellikler arasında yer alıyor. iOS 17'nin geliştirilme aşamasında, bu özelliklerin daha sağlam ve sorunsuz bir şekilde kullanıma sunulması için çalışmaların devam ettiği görülüyor. Bu yaklaşım, Apple'ın kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir politika izlediğini gösteriyor.