iPhone modellerinde büyük fırsat! iPhone 12, 13, 14 fiyatları sadece orada indirimde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde üniversite öğrencilere vergisiz telefon satılacağı müjdesi vermesiyle araştırmalar başladı. Vergisiz İphone fiyatları öğrenciler tarafından ilgi odağı olurken cep telefonu almak kolaylaştırıldı. AKP kulislerinde bu proje masaya yatırılırken ne zaman eyleme geçirileceği belli oldu.





VERGİSİ İPHONE FİYATLARI

iPhone 12, 128 GB vergisiz ücreti 19.379 TL

iPhone 13 mini, 128 GB vergisiz ücreti 35.999 TL

iPhone 13, 128 GB vergisiz ücreti 20.399 TL

iPhone 14, 128 GB vergisiz ücreti 24.224 TL

iPhone 14 Plus, 128 GB vergisiz ücreti 28.814 TL

iPhone 14 Pro, 128 GB vergisiz ücreti 31.364 TL

iPhone 14 Pro Max, 128 GB vergisiz ücreti 35.699 TL