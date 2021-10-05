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iPhone SE 3 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

IPhone marka akıllı telefonlarının en ucuz modeli olan IPhone SE3 ‘ün satış fiyatı, telefonun sahip olduğu özellikler ile teknik bilgileri bir hayli dikkat çekici. En ucuz fiyatta olan IPhone SE 3 satışa ne zaman çıkarılacak? Apple ‘ın en ucuz IPhone olarak piyasaya sürdüğü özel sürüm olan Special Edition yani SE modelinin yenisi beklenmekte. IPhone SE 3 olarak yeni model telefondan bazı görseller sosyal medyaya sızdırıldı. Telefonun şu ana kadar satılmış olan en ucuz fiyata sahip olan IPhone olması beklenmektedir. Peki IPhone SE 3 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

05 Ekim 2021 Salı 21:35
iPhone SE 3 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
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IPhone marka akıllı telefonlarının en ucuz modeli olan IPhone SE3 ‘ün satış fiyatı, telefonun sahip olduğu özellikler ile teknik bilgileri bir hayli dikkat çekici. En ucuz fiyatta olan IPhone SE 3 satışa ne zaman çıkarılacak? Apple ‘ın en ucuz IPhone olarak piyasaya sürdüğü özel sürüm olan Special Edition yani SE modelinin yenisi beklenmekte. IPhone SE 3 olarak yeni model telefondan bazı görseller sosyal medyaya sızdırıldı. Telefonun şu ana kadar satılmış olan en ucuz fiyata sahip olan IPhone olması beklenmektedir. Peki IPhone SE 3 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

IPhone SE 3 ne kadar? Türkiye ‘de IPhone SE 3 model ne kadara satılacak? Sorusu gündemi epey bir karıştırmaktadır. Apple ‘ın en ucuz fiyatta ki akıllı telefonu olarak nitelendirilen IPhone SE 3 ‘ün teknik bilgileri piyasaya sızdırıldı. Teknoloji devi olan Apple ‘ın her sene piyasaya sürdüğü IPhone akıllı telefonlarının dünya çapında milyonlarca alçısı var. Fakat, IPhone telefonlar herkesin bütçesine göre uygun fiyatlarda olmuyor. Apple, Special Edition yani SE adını verdiği ucuz fiyatta ki bir IPhone ‘u piyasaya sürmek için hazırlanmaktadır. İlk önce IPhone 5 kasası ile gelen IPhone SE ‘nin ikinci versiyonu ise 2020 senesinde satışa çıkarıldı. Yeni model olan IPhone SE 3 ‘ten de bazı bilgiler sızdırılmaya başlandı.

Modifiye edilen IPhone 8


Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu başarılı sızıntı bilgiler ile tanınan Majin Bu, yeni IPhone SE modeline dair bazı fotoğrafları yayınladı. Yayınlanan yeni görüntülere göre IPhone SE 3 ‘ün bir önceki özel olan versiyonundan çok da farklı bir yanı yok. Sızıntıyı yapan Majin Bu ise bu yeni akıllı telefonu modifiye edilmiş yeni bir IPhone 8 modeli olarak tanımladı.

Şu ana kadar satışı yapılan en ucuz fiyatlı IPhone

Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP sahip olan bir arka kamera kullanılacaktır. IPhone SE 3 model telefonda aynı zamanda 12 MP ‘ye sahip bir ön kamera da mevcut olacak. şu ana kadar satışı yapılan en ucuz IPhone model olacağı iddiasında bulunulan telefonun 2022 yılının bahar aylarında teknoloji raflarında yerini alması beklenmektedir.

Telefonun ekran konusunda da çok farklı iddialar söz konusu. Kimisine göre Apple yeni IPhone SE 3 modelinde IPS LCD ekran kullanacak, kimisine göre de OLED ekran kullanacak. Ekran boyutları için de 5.5 inç ile 6.1 inç arasında değişiklik gösteren bilgiler sızdırılmış durumda. Ayrıca, 5G desteği olması beklenen telefonun IPhone 12 modelde ki gibi A14 biyonik çipseti kullanılacağı da tahminler arasında yer almaktadır.


Son Güncelleme: 05.10.2021 21:35
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