iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: Çarpıcı iddialar ortaya çıktı

Yeni iPhone modellerin teknik özellikleri ve fiyatları internet üzerinden merakla araştırılıyor. IPhone SE 4 özellikleri epey dikkat çekti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE SE 4 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Apple markasının yeni modelleri internet üzerinden merakla araştırılırken iPhone SE 4 modelin teknik özellikleri sızdırılmaya başlandı. Yeni telefonda iPhone 15 Pro tarzı bir eylem düğmesi olması bekleniyor. Aynı zamanda yeni telefonda da iPhone 15 model gibi USB-C bağlantı noktası kullanılacak ve Touch ID düğmesi değil Face ID kullanılacak.





IPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerde olması beklenen eylem düğmesinin de SE 4 modelde olması bekleniyor. Bu modelin tek kamerayla piyasada olması tahmin ediliyor ve 5G modemin ilk kez bu modellerde kullanılması bekleniyor. Ancak bu modemin 2025 senesine kadar piyasaya çıkması da beklenmiyor.