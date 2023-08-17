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iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: Çarpıcı iddialar ortaya çıktı

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iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: Çarpıcı iddialar ortaya çıktı
Apple marka telefonların özellikleri internet üzerinden merakla araştırılıyor. IPhone SE özellikleri ortaya çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Yeni iPhone modellerin teknik özellikleri ve fiyatları internet üzerinden merakla araştırılıyor. IPhone SE 4 özellikleri epey dikkat çekti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE SE 4 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Apple markasının yeni modelleri internet üzerinden merakla araştırılırken iPhone SE 4 modelin teknik özellikleri sızdırılmaya başlandı. Yeni telefonda iPhone 15 Pro tarzı bir eylem düğmesi olması bekleniyor. Aynı zamanda yeni telefonda da iPhone 15 model gibi USB-C bağlantı noktası kullanılacak ve Touch ID düğmesi değil Face ID kullanılacak.

iphone se 4 teknik özellikleri belli oldu

 IPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerde olması beklenen eylem düğmesinin de SE 4 modelde olması bekleniyor. Bu modelin tek kamerayla piyasada olması tahmin ediliyor ve 5G modemin ilk kez bu modellerde kullanılması bekleniyor. Ancak bu modemin 2025 senesine kadar piyasaya çıkması da beklenmiyor. 

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