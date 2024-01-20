iPhone üçüncü taraf mobil ödemelere açılıyor!

Apple, büyük ses getiren soruşturmanın ardından iPhone'u Avrupa'da üçüncü taraf mobil ödemelere açıyor.

iPhone üçüncü taraf mobil ödemelere açılıyor!
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Avrupa Komisyonu, Apple'ın üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerinin iPhone ile çalışmasına izin vererek Apple Pay ile ilgili antitröst endişelerini gidermeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre Apple, şirketlerin uygulamalarının iOS sistemini kullanan cihazlarda Apple Pay veya Apple Wallet kullanmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak temassız ödeme yapmasına izin vermeyi kabul etti.

Wall Street Jounrnal’e konuşan şirket yöneticileri, "Avrupa Komisyonu ile devam eden görüşmelerimiz kapsamında, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki üçüncü taraf geliştiricilere, kullanıcılarının Apple Pay ve Apple Wallet'tan ayrı olarak iOS uygulamaları içinden NFC temassız ödeme yapabilmelerini sağlayacak bir seçenek sunma taahhüdünde bulunduk" dedi.

Yine de yöneticiler, Apple Pay'in geniş çapta kullanılabilir bir seçenek olmaya devam edeceğini ve tüm EEA ülkelerinde 3 binden fazla kredi veren bankanın Apple Pay'in benzersiz gizlilik ve güvenliğinin yanı sıra harika kullanıcı deneyimini sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

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SADECE AVRUPALI KULLANICILARI ETKİLEYECEK

Şu anda şirketin üçüncü taraf ödeme seçeneklerinde ne zaman değişiklik yapması gerektiği belli değil. Bu haber, Apple'ın Avrupa'dakinden biraz farklı olsa da ABD'de üçüncü taraf ödeme sistemlerini destekleyeceğini açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Avrupa için Apple'ın üçüncü taraf Cüzdanların sisteme girmesine izin vermesi gerekirken, ABD'de geliştiricilerin Apple'a bir ücret ödemeleri gerekse de App Store dışında abonelikleri ve satın alımları teşvik edebilecekler.

Bu değişikliğe ek olarak, Apple'ın yakında Dijital Piyasalar Yasası'na uyması ve üçüncü taraf uygulama mağazalarını açması gerekecek, böylece kullanıcılar iPhone'larına yan uygulama yükleyebilecekler.

Bununla birlikte, bu değişiklikler yalnızca Avrupalı kullanıcıları etkileyecek. Zira ABD'li iPhone kullanıcıları App Store'a ve uluslararası kullanıcılara güvenmeye devam edecek. Türkiye’deki kullanıcıların bu değişiklikten etkilenip etkilenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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