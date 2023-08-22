  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. iPhone'un bu modellerini kullananlara kötü haber: iOS 17 güncellemesi almayacak

iPhone'un bu modellerini kullananlara kötü haber: iOS 17 güncellemesi almayacak

Yayınlanma:
iPhone'un bu modellerini kullananlara kötü haber: iOS 17 güncellemesi almayacak
Apple geçtiğimiz günlerde ürettiği iPhone telefonlar için kullandığı işletim sistemi olan iOS'un yeni güncellemesi olan iOS 17'yi tanıtmıştı. Bazı iPhone modellerine bu güncelleme gelmeyecek. Bir başka deyişle; kısıra bir zaman içerisinde bu modeller kullanılamaz duruma gelecek.

iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus kullanıcıları için kötü haber geldi. Apple'ın yeni iOS 17 güncellemesi bu modelleri kapsamayacak. Bu demek oluyor ki, bu modeller zamanla işlevsiz hale gelebilir. Apple geçtiğimiz günlerde iOS 17'yi duyurmuştu ancak bu güncelleme, bahsedilen modellere gelmeyecek. Bu da bu iPhone sahiplerinin yeni özelliklerden ve güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacakları anlamına geliyor. İşte detaylar...

iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus

İPHONE X İPHONE 8 VE 8 PLUS KULLANICILARINDAN KÖTÜ HABER GELDİ

iPhone 15'in yaklaşan çıkışı heyecanla bekleniyor. Apple, büyük olasılıkla 12 Eylül'de yeni cihazlarını tanıtacak.

Ancak, sadece yeni telefonlar değil, aynı zamanda iOS işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOS 17 de etkinliğin odak noktası olacak. Geçtiğimiz yıl Apple, iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 ve watchOS 9'u duyurarak kullanıcıların ilgisini çekmişti ve bu sürümlerin geliştirilmesine hızla devam etmişti.

Bu yıl da Apple aynı başarıyı yakalamayı umuyor. Son haberlere göre, iOS 17'nin yaklaşan çıkışı ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler genellikle hangi iPhone modellerinin bu güncellemeyi alacağı ve hangilerinin almayacağı üzerine yoğunlaştı. Peki hangi iPhone modelleri iOS 17 güncellemesini alamayacak?

Beklentilere göre, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi daha eski modeller iOS 17 güncellemesini almayacak. Bu da demek oluyor ki, bu modellerde güncellemelerle gelen yeni özelliklerden ve geliştirmelerden mahrum kalacaklar. Apple'ın bu konudaki resmi açıklamaları ve kullanıcıların bu değişikliklere nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...

iphone 15

iOS 17'nin hangi iPhone modellerine geleceği merak ediliyor. Önceki sızıntılarda listeler ortaya çıkmıştı ancak kesinleşmemişti. Ancak yeni bir sızıntı, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin güncellemeyi alamayacağını doğruluyor gibi görünüyor.

Öne çıkan iPhone modelleri iPhone 13 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi ve iPhone XR gibi görünüyor. Bu modellerin iOS 17 güncellemesini alması bekleniyor. Ancak, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi eski modellerin bu güncellemeyi alamayacağı kesin gibi görünüyor.

iOS 17 ile birlikte gelen yenilikler arasında iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma, kişi bilgilerini paylaşma, günlük tutma uygulaması, Mesajlar uygulamasındaki sticker ve check-in seçenekleri, canlı stickerlar, sesli mesajları yazıya dökme, gelişmiş otomatik tamamlama, FaceTime'da mesaj ekleme, evcil hayvan albümleri, Bul öğe paylaşımı, sadece "Siri" komutuyla Siri'yi çağırma gibi özellikler yer alıyor.

iOS 17'nin hangi modellerde çalışacağına dair kesin açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bu güncellemeye uygun cihazların belirlenmesi ve kullanıcıların bu yenilikleri deneyimlemesi bekleniyor.

Teknoloji
Türk Telekom'dan Tivibu kampanyasıyla sevindirdi: 1 ay ücretsiz kullanılabilecek
Türk Telekom'dan Tivibu kampanyasıyla sevindirdi: 1 ay ücretsiz kullanılabilecek
e-Devlet kullanımı 3 milyarı geçti: Cumhurbaşkanlığı verileri duyurdu
e-Devlet kullanımı 3 milyarı geçti: Cumhurbaşkanlığı verileri duyurdu
Fiyatları dudak uçuklatıyor: Yeni modeli almak hayal olacak
Fiyatları dudak uçuklatıyor: Yeni modeli almak hayal olacak
WhatsApp'tan yıllardır beklenen hamle geldi! Yılların sorunu bir tıkla çözüldü
WhatsApp'tan yıllardır beklenen hamle geldi! Yılların sorunu bir tıkla çözüldü
iPhone kullananlar dikkat! Bu tuzağa düşen telefonundan olacak
iPhone kullananlar dikkat! Bu tuzağa düşen telefonundan olacak
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Bunu yaptıysanız hesabınızı silmek zorundasınız!
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Bunu yaptıysanız hesabınızı silmek zorundasınız!
Exxen ve ExxenSpor kullananlara kötü haber: Dev zam açıklandı
Exxen ve ExxenSpor kullananlara kötü haber: Dev zam açıklandı