iPhone'un bu modellerini kullananlara kötü haber: iOS 17 güncellemesi almayacak

iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus kullanıcıları için kötü haber geldi. Apple'ın yeni iOS 17 güncellemesi bu modelleri kapsamayacak. Bu demek oluyor ki, bu modeller zamanla işlevsiz hale gelebilir. Apple geçtiğimiz günlerde iOS 17'yi duyurmuştu ancak bu güncelleme, bahsedilen modellere gelmeyecek. Bu da bu iPhone sahiplerinin yeni özelliklerden ve güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacakları anlamına geliyor. İşte detaylar...





İPHONE X İPHONE 8 VE 8 PLUS KULLANICILARINDAN KÖTÜ HABER GELDİ

iPhone 15'in yaklaşan çıkışı heyecanla bekleniyor. Apple, büyük olasılıkla 12 Eylül'de yeni cihazlarını tanıtacak.

Ancak, sadece yeni telefonlar değil, aynı zamanda iOS işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOS 17 de etkinliğin odak noktası olacak. Geçtiğimiz yıl Apple, iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 ve watchOS 9'u duyurarak kullanıcıların ilgisini çekmişti ve bu sürümlerin geliştirilmesine hızla devam etmişti.

Bu yıl da Apple aynı başarıyı yakalamayı umuyor. Son haberlere göre, iOS 17'nin yaklaşan çıkışı ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler genellikle hangi iPhone modellerinin bu güncellemeyi alacağı ve hangilerinin almayacağı üzerine yoğunlaştı. Peki hangi iPhone modelleri iOS 17 güncellemesini alamayacak?

Beklentilere göre, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi daha eski modeller iOS 17 güncellemesini almayacak. Bu da demek oluyor ki, bu modellerde güncellemelerle gelen yeni özelliklerden ve geliştirmelerden mahrum kalacaklar. Apple'ın bu konudaki resmi açıklamaları ve kullanıcıların bu değişikliklere nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





iOS 17'nin hangi iPhone modellerine geleceği merak ediliyor. Önceki sızıntılarda listeler ortaya çıkmıştı ancak kesinleşmemişti. Ancak yeni bir sızıntı, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin güncellemeyi alamayacağını doğruluyor gibi görünüyor.

Öne çıkan iPhone modelleri iPhone 13 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi ve iPhone XR gibi görünüyor. Bu modellerin iOS 17 güncellemesini alması bekleniyor. Ancak, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi eski modellerin bu güncellemeyi alamayacağı kesin gibi görünüyor.

iOS 17 ile birlikte gelen yenilikler arasında iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma, kişi bilgilerini paylaşma, günlük tutma uygulaması, Mesajlar uygulamasındaki sticker ve check-in seçenekleri, canlı stickerlar, sesli mesajları yazıya dökme, gelişmiş otomatik tamamlama, FaceTime'da mesaj ekleme, evcil hayvan albümleri, Bul öğe paylaşımı, sadece "Siri" komutuyla Siri'yi çağırma gibi özellikler yer alıyor.

iOS 17'nin hangi modellerde çalışacağına dair kesin açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bu güncellemeye uygun cihazların belirlenmesi ve kullanıcıların bu yenilikleri deneyimlemesi bekleniyor.