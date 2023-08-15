İş yerinde WhatsApp kullananları sevindirecek özellik geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini daha da artırmak için WhatsApp Web'e yeni bir güvenlik özelliği ekliyor. Özellikle iş yerlerinde kullanılan WhatsApp Web beta sürümüne eklenen bu özellik, kullanıcıların iletişim ve yazışmalarını daha güvenli bir şekilde koruma altına almayı hedefliyor.





Webtekno'nun haberine göre, WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde test edilen bu yeni özellik, "ekran kilidi" olarak adlandırılıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp Web'e erişim sağlamadan önce özel bir şifre girmek zorunda kalacaklar. Eğer belirlenen şifre girilmezse, WhatsApp Web'e erişim sağlamak mümkün olmayacak. Bu önlem, özellikle iş yerlerinde WhatsApp Web'i kullanırken yazışmaların ve iletişimin daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

Henüz beta sürümünde test edilen bu özelliğe "Gizlilik" ayarları bölümünden ulaşılabilecek. Kullanıcılar, bu bölüme girdiklerinde "Ekran Kilidi" adı altında yeni bir seçenek görecekler. Bu seçeneği aktif hale getirdiklerinde, bir şifre belirlemeleri gerekecek. Bu şifre belirlendikten sonra, her WhatsApp Web sayfası açıldığında kullanıcıdan şifre girilmesi istenecek. Bu sayede, kullanıcıların yazışmaları ve iletişimleri daha fazla güvenlik katmanıyla korunacak ve izinsiz erişim riski minimize edilmiş olacak.

Bu yeni güvenlik özelliği ile WhatsApp, kullanıcıların verilerini ve gizliliğini koruma konusundaki taahhüdünü bir adım daha ileriye taşıyor. Şu an için beta aşamasında olan bu özelliğin yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Böylece, WhatsApp kullanıcıları iş yerlerinde ve günlük yaşamlarında iletişimlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilecekler.