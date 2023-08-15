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  3. İşyerinde WhatsApp Web kullananlara güzel haber! Ekran kilidiyle erişim kısıtlanıyor..

İşyerinde WhatsApp Web kullananlara güzel haber! Ekran kilidiyle erişim kısıtlanıyor..

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İşyerinde WhatsApp Web kullananlara güzel haber! Ekran kilidiyle erişim kısıtlanıyor..
'Ekran Kilidi' özelliği WhatsApp Web beta sürümünde test edilmiştir. Bu özelliğin amacı, iş için WhatsApp kullanan kişilerin gizliliğini en üst düzeye çıkarmaktır.

WhatsApp'ın web beta sürümüne yeni bir koruma katmanının ekleneceği öğrenildi. Bu yeni katmanla birlikte kullanıcılar, özellikle iş yerlerinde kullandıkları WhatsApp Web'i maksimum gizlilikle koruyacaklar.

EKRAN AÇILIRKEN ŞİFRE İSTEYECEK

WhatsApp Web beta sürümündeki 2.2333.11 kodlu yeni bir özellik ile beraber uygulamaya ekran kilidi getirilecek. Bu özellik en basit haliyle WhatsApp ekranını açtığınızda şifrenizi girmenizi gerektiriyor. Bu şifre girilmezse WhatsApp ekranı açılmaz. Belirlediğiniz şifre olmadan WhatsApp'ı kullanamazsınız.

İşyerinde WhatsApp Web kullananlara güzel haber

Şu anda yalnızca birkaç beta kullanıcının test ettiği yeni koruma katmanı, Gizlilik Ayarları bölümünde mevcuttur. Kullanıcı bu bölüme girdiğinde "Ekran Kilidi" seçeneğini görecektir. Özelliği etkinleştirmek için bir parola gerekir. Bu şifre ayarlandıktan sonra, WhatsApp web sayfası her açıldığında girilmelidir.

WhatsApp Web kilit ekranı özelliğinin yakında bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu özelliğin masaüstü sürümüne gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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