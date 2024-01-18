James Webb başka bir gezegende yaşam mı buldu?

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) K2-18 b adlı bir gezegende biyolojik yaşamın güçlü sinyallerini buldu. Bu durum, gezegende yaşam olabileceği düşüncesini akıllara getirdi. Zira bu gezegende dimetil sülfür olarak bilinen bir molekül olduğu tespit edildi. JWST, bu molekülü K2-18 b'de tespit etti ve birçok bilim insanı, bunun ne anlama gelebileceğini tartıştı.





DİMETİL SÜLFÜR, CANLI YAŞAMININ KANITI MI?

Bu molekülün Dünya'da sadece canlılar tarafından üretiliyor olması, K2-18 b'de de canlı yaşamı olabileceği iddialarına sebep oldu. Ancak bunun, K2-18 b'de dünya dışı bir yaşamın var olduğu anlamına gelmediği belirtildi. Bu nedenle, gezegende bulunan dimetil sülfürün JWST’nin uzaylı yaşamı tespit ettiğinin kanıtı olduğunun kesin olarak söylenemeyeceği açıklandı.

Bilim insanları, bu gezegende tespit edilen dimetil sülfür molekülü nedeniyle canlı yaşamı olabileceğine ilişkin iddiaların doğrulanması gerektiğini ve bunun da uzun sürecek birtakım çalışmalar neticesinde ortaya çıkacağını paylaştı.