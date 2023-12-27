Japonya ocak ayında tarihi SLIM sondasını Ay'a indirmeyi planlıyor!

Japonya'nın SLIM uzay sondası, 25 Aralık Pazartesi günü Ay'ın yörüngesine girdi. Ay'ı Araştırmak için Akıllı Gezgin (SLIM), belirli bir hedefin 100 metre yakınına inmek üzere tasarlandığı için "Ay Keskin Nişancısı" (Moon Sniper) olarak adlandırılıyor. Edinilen bilgilere göre, SLIM sondası önümüzdeki ay, Ay yüzeyine iniş yapacak.

Ay sondasının inişinde başarılı olması halinde Japonya Ay'a uzay aracı indiren 5’inci ülke olacak. Halihazırda ABD, Rusya, Çin ve son olarak Chandrayaan-3 iniş aracıyla Hindistan olmak üzere sadece 4 ülke bu başarıyı gösterebildi.

Japonya'nın en son sondası eylül ayında havalandı ve Ay'a olan yolculuğunu fazla tantana olmadan, göreceli bir sessizlik içinde sürdürdü. Ancak şimdi Ay yörüngesine girdiğine göre, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, (JAXA) SLIM sondasının iniş prosedürlerini 20 Ocak'ta Japonya saatiyle gece yarısı başlatmaya hazırlanırken işler kızışmak üzere.





JAPONYA, 10 YIL İÇİNDE AY’A ASTRONOT GÖNDERECEK

Sondanın yüzeye inişinin sadece 20 dakika sürmesi bekleniyor ve bu noktada Ay'a bu türden yüksek hassasiyetli inişlerin mümkün olduğu kanıtlanmış olacak. İniş aracı aynı zamanda astronomların Ay'ın yüzeyini incelemesine olanak tanıyan küresel bir sonda gibi bilimsel araçlarla da donatıldı.

Yine de SLIM sondasını bu kadar öne çıkaran şey, yüksek hassasiyetli planları oldu. Daha önce Ay'a yapılan inişlerde hata payı genellikle 10 kilometreden fazlaydı. Ancak JAXA'nın son denemesi, daha önce imkânsız olduğu düşünülen sadece 100 metrelik bir hata payıyla iniş yapmanın mümkün olduğunu kanıtlayabilecek.

Bunu başarmak hiç de kolay olmadığı ve Ay yüzeyine iniş yapmanın, atmosferin olmaması nedeniyle oldukça zor olduğu belirtildi. Tüm gözler 20 Ocak'ta Japonya'nın SLIM sondasında olacak. Japonya'nın da bu 10 yıl içinde Artemis görevlerinden biriyle Ay'a ilk astronotlarını göndermesi bekleniyor.