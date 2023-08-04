  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Kadının burnuna 20 saniye baktıktan sonra olanlara inanamayacaksınız

Kadının burnuna 20 saniye baktıktan sonra olanlara inanamayacaksınız

Yayınlanma:
Kadının burnuna 20 saniye baktıktan sonra olanlara inanamayacaksınız
Gözü aldatan optik illüzyonlar! İnternet dünyasında popüler olan bu testler, göz ve beyin işbirliğini zorluyor. Dikkatli odaklanırsanız, kadının gerçek yüzünü göreceksiniz. İşte şaşırtıcı optik illüzyon testi...

Göz yanıltıcı ve dikkat çekici optik illüzyon testleri, internet dünyasında popüler bir eğlence haline gelmiştir. Bu testler, göz ve beyin işbirliğini manipüle ederek farklı algılamalara sebep olurlar. Özellikle zeka seviyesi yüksek olan kişiler, bu testleri kolayca çözebilirler.

Sıradaki test ise diğerlerinden oldukça farklı ve dikkat gerektiren bir illüzyondur. Kadın suratını odak noktası alan bu test, belirli bir süre sonra ilginç bir sonuç ortaya çıkarıyor. 20 saniye boyunca kadının burnundaki üç noktaya gözünü kırpmadan odaklanan kişi, sonrasında gözünü boş bir duvara diktiğinde kadının gerçek yüzünü görüyor.

İNSANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN OPTİK İLLÜZYON TESTİ

1

Bu tür optik illüzyon testleri, gözün yanıltıcı doğasını ve insan beyninin algılamasındaki sınırları vurgular. İnsanlar, bu tür testlerle eğlenirken aynı zamanda görsel algıları üzerine düşünme fırsatı da bulurlar.

Bu tarz optik testler, beyin egzersizi yapmak, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmek, zihni meşgul etmek için tercih edilebilir. Ancak optik illüzyonların göz yorucu olabileceği ve bazı insanlar için rahatsız edici olabileceği unutulmamalıdır. Eğer rahatsızlık hissederseniz, testi hemen bırakmak en uygunudur.

Teknoloji
Kanser hastalarına umut ışığı doğdu! Akciğer kanserini mazide bırakacak buluşa imza atıldı
Kanser hastalarına umut ışığı doğdu! Akciğer kanserini mazide bırakacak buluşa imza atıldı
Telefonunda Google Chrome yüklü olanlar dikkat! Bu güncellemeyi duyunca bayılacaksınız
Telefonunda Google Chrome yüklü olanlar dikkat! Bu güncellemeyi duyunca bayılacaksınız
Apple durdu durdu gece yarısı bombayı patlattı! iPhone 15'in fiyatı ilk kez sızdı: Araba mı telefon mu çelişkisi başladı
Apple durdu durdu gece yarısı bombayı patlattı! iPhone 15'in fiyatı ilk kez sızdı: Araba mı telefon mu çelişkisi başladı
45 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu
45 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu
Saatler harcamadan tek seferde ütü yapmanın formülü bulundu
Saatler harcamadan tek seferde ütü yapmanın formülü bulundu
iPhone kullananlar bu özelliklere bayılacak! iOS 17'nin nimetleri bunlar
iPhone kullananlar bu özelliklere bayılacak! iOS 17'nin nimetleri bunlar
YouTube, videoların özetini çıkarıp kısa kısa yayınlayacak
YouTube, videoların özetini çıkarıp kısa kısa yayınlayacak