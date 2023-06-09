Kamerasıyla dikkat çeken telefon sonunda çıktı! Milyonlarca kişi bekliyordu: Fiyatı dikkat çekti

realme, beklenen C serisi telefonlarından olan C55'i kullanıcıların beğenisine sundu. Bu telefon, çeşitli yenilikçi özelliklere ve yüksek performansa sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

realme Türkiye Ülke Direktörü Weijian Zhou, şirketin akıllı telefon ve AIoT pazarında fark yaratan ürünler tasarladığını ve kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti. C55 modelinin de bu hedefin bir örneği olduğunu ifade etti. Yeni model ile kullanıcıların üretkenliklerini artırabilecekleri ve sorunsuz bir dijital deneyimin keyfini çıkarabilecekleri vurgulandı.

REALME C55 ÖZELLİKLERİ





C55, C serisinin liderlik özelliklerini kamera, depolama, şarj ve tasarım alanlarında sunmak için stratejik bir hamleyle tasarlandı. Öne çıkan özelliklerinden biri olan "Mini Kapsül", ekrana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak daha iyi bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, geniş depolama kapasitesiyle kullanıcılara çoklu görev yapma ve değerli anıları saklama imkanı sunuyor.

Hızlı 33W SUPERVOOC şarj desteğiyle pil performansı üst seviyeye taşınırken, 64MP kamera ile çekilen fotoğraflarda netlik ve canlılık sağlanıyor. Tasarımı ise doğal elementlerden ilham alarak zarif bir görünüm sunuyor.

Segmentindeki en ince akıllı telefonlardan biri olan C55, MediaTek Helio G88 yonga seti sayesinde güçlü bir performans sunuyor. Oyun meraklıları için de özel özellikler sunan bu telefon, farklı RAM ve depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.