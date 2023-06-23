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Kanada Senatosu, Google ve Meta'yı Haber Paylaşımı İçin Ödeme Yapma Zorunluluğu Getiren Yasa Tasarısını Onayladı

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Kanada Senatosu, Google ve Meta'yı Haber Paylaşımı İçin Ödeme Yapma Zorunluluğu Getiren Yasa Tasarısını Onayladı
Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı. Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti.

Senato, Teknoloji Devlerine Ödeme Yapma Zorunluluğu Getirdi

Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı. Kanada'da Başbakanı Justin Trudeau hükümeti ile Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri arasındaki gerilim sürerken, Senato'dan yeni bir adım geldi.

Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti. Tasarı, kraliyet onayı aldıktan sonra yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

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