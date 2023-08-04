Kanser hastalarına umut ışığı doğdu! Akciğer kanserini mazide bırakacak buluşa imza atıldı

Geçmiş yıllarda, akciğer kanseri hastaları için hayat kurtarıcı tedaviler erken evrelerde fark edilemiyordu ve kaybedilen cerrahi fırsatlar radyasyon ve kemoterapi ile sınırlıydı. Şimdi akciğer kanseri hastalarının yüzünü güldürecek bir yöntem bulundu. Detaylar haberimizde…







AKCİĞER KANSERİ TARİHE KARIŞIYOR! BÜYÜK BULUŞ

Akciğer kanseri hastaları için devrim niteliğinde bir buluş. Akciğer kanseri için yeni bir tedavi keşfedildi. Detaylar burada…

Akciğer kanseri tedavisinde kullanılabilecek mucize buluş:

Robotun yaklaşık 2 mm çapındaki dokunaçlarının mevcut teknolojinin aksine akciğerlerin en küçük bronşlarına kadar ulaşabildiği aktarıldı. İngiltere'deki araştırmacılara göre; kanserin erken belirtilerini tespit edebildiği, kanser hücrelerini öldürebildiği ve hastalığı olan hastaları etkili bir şekilde tedavi edebildiği akciğerlerin derinliklerine nüfuz edebilecek kadar küçük bir robotik dokunaç geliştirdi. Leeds Üniversitesi'nin STORM laboratuvarından bilim adamları, mühendisler ve klinisyenlerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen küçük cerrahi robot, yalnızca 2,4 mm çapında ve bir mıknatıs tarafından kontrol edilen ultra yumuşak silikon bir dokunaçtan oluşuyor. Dokunaçlar, yaklaşık 80 mm uzunluğunda birbirine bağlı bir dizi silindirik parçadan oluşur ve birbirinden bağımsız hareket edebilir.

Araştırmaya dayanarak; dokunaç kullanımı, bronşiyal anatomide gezinme yeteneğinde %30'luk bir artışa eşit olacaktır.

Leeds Üniversitesi'ndeki STORM laboratuvarının yöneticisi ve baş araştırmacı Profesör Pietro Valdastri şunları söyledi: "Bu gerçekten heyecan verici bir gelişme. dedi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Bu yeni yöntemin anatomik olarak özgül olması, anatomikten daha nazik olması ve tamamen manyetizma tarafından kontrol edilmesi gibi avantajları var. Bu üç temel özellik, vücut navigasyonunda devrim yaratma potansiyeline sahip." dedi.