Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen zirve, bilim ve teknoloji alanında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:32
Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Tamamlandı

Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başarıyla sona erdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Türkiye'de bilimin ve teknolojinin toplumla buluşturulması amacıyla çeşitli konular ele alındı.

Etkinlikte, yapay zeka, dijitalleşme ve bilim merkezlerinin eğitimdeki rolü gibi başlıklar tartışıldı. Zirve boyunca, bilim merkezleri temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve özel sektör temsilcileri, bilimsel iletişimi güçlendirecek yeni işbirlikleri geliştirmek için bir araya geldi.

Organizasyon kapsamında, astronot Tuva Cihangir Atasever ile astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay araştırmalarındaki son gelişmeleri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. İlgi çeken oturumlarda, genç bilim insanları ve uzay meraklıları sorular yönelterek bilgi edinme fırsatı buldular.

Etkinlikte, Alev deneyleri ve duman halkaları gibi interaktif deneyler de oldukça ilgi gördü. Katılımcılar, uzay bilimleri, yapay zeka, sürdürülebilir enerji ve geleceğin teknolojileri konularında uzmanlardan bilgi alarak vizyonlarını genişletti.

Zirveye, çeşitli bilim merkezleri temsilcileri, özel sektör ve kamu alanından yetkililer, bilim merkezi projeleri ile ilgilenen akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bu buluşma, bilim ve teknolojinin geleceğine dair önemli bir vizyon sağladı.

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji...

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi tamamlandı. Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları buluşturup birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde dün başlayan zirvede, bilim merkezlerinin geleceğine yönelik konular ele alındı. İlgi gören oturumlarda, genç bilim insanları ve uzay meraklıları, sorular yöneltme fırsatı buldu. Alev deneyleri ve duman halkaları gibi deneyler ziyaretçilerden ilgi gördü. Zirvede bilimsel paneller, atölye çalışmaları ve interaktif etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar, uzay bilimleri, yapay zeka, sürdürülebilir enerji ve geleceğin teknolojileri gibi konularda uzmanlardan bilgi edindi.

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji...

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi tamamlandı. Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları buluşturup birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde dün başlayan zirvede, bilim merkezlerinin geleceğine yönelik konular ele alındı. İlgi gören oturumlarda, genç bilim insanları ve uzay meraklıları, sorular yöneltme fırsatı buldu. Alev deneyleri ve duman halkaları gibi deneyler ziyaretçilerden ilgi gördü. Zirvede bilimsel paneller, atölye çalışmaları ve interaktif etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar, uzay bilimleri, yapay zeka, sürdürülebilir enerji ve geleceğin teknolojileri gibi konularda uzmanlardan bilgi edindi.

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