Kullanıcılar çileden çıkmıştı! Twitter o hamlesinden geri döndü: Artık yapılabilecek

Twitter, yapay zeka tarafından veri sızıntısını önlemek amacıyla kullanıcıların görüntüleyebileceği tweet sayısını sınırlamıştı. Ancak bu karar büyük tepki çekti ve platformda etkileşimlerde düşüş yaşandı. Bunun üzerine Twitter geri adım atarak kayıt olmayan kullanıcıların tweetleri görüntüleyebilmesine izin verdi ve bu uygulamaya son verdi. Elon Musk'ın bu kararı almasının ardında yapay zekanın veri kullanımını kontrol altına alma amacı vardı. Ancak kullanıcıların tepkisi ve etkileşimlerdeki düşüş nedeniyle Twitter, bu karardan vazgeçti. Artık kayıt olmayan kullanıcılar da tweetleri görüntüleyebiliyor. İşte detaylar...

















TWİTTER KARARI SONRASI GERİ VİTES ATILDI

Geçtiğimiz hafta Twitter, oturum açmayan kullanıcıların tweetleri görüntülemesini engelleyerek siteye kayıt olmalarını teşvik etme amacıyla bir adım attı. Ancak bu karar yanlışlıkla Google'ın tarayıcılarını da etkiledi ve SERP'lerde (Arama Motoru Sonuç Sayfaları) büyük bir düşüş yaşandı. Bunun üzerine Twitter, oturum açmayan kullanıcıların tweetleri okuma uygulamasını durdurdu. İşte ayrıntılar...





Twitter, bu yeni tweet görüntüleme limitlerini geçici bir önlem olarak uyguladığını belirtti. Bu limitler, üretken yapay zeka projelerinin konuşma modellerini beslemesini engellemek için getirildi. Ayrıca Twitter ve Reddit gibi platformların, yapay zeka projelerinde veri kullanımını durdurmak için uygulamalarını kilitlediği de vurgulandı.

Twitter'ın nasıl bir düzeltme uygulayacağı henüz netlik kazanmamış olsa da, tweet erişimini sınırlamak ve daha geniş bir tweet görüntüleme ve etkileşimi sağlamak için yeni önlemler üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu adımlar, yapay zeka projelerinin veri kullanımını kontrol altına almayı ve platformun daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini amaçlamaktadır.

Twitter'ın tweet görüntüleme limitlerini getirmesinin nedeni, kullanıcıları kayıt olmaya teşvik etmek ve site trafiğini artırmaktır. Ancak bu karar, yanlışlıkla Google'ın tarayıcılarını da etkilemesiyle büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar ve yapay zeka projeleri bu sınırlamadan olumsuz etkilendi ve Twitter geri adım atarak oturum açmayan kullanıcıların tweetleri görüntüleyebilmesine izin verdi.

Twitter, yapay zeka projelerinin veri sızıntısını önlemek amacıyla geçici bir önlem olarak tweet görüntüleme limitlerini getirdi. Ancak bu durumun beklenenden farklı sonuçlara yol açması üzerine Twitter, hızla düzeltme çalışmalarına başladı. Platform, tweet erişimini sınırlayan uygulamayı durdurarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve daha geniş bir etkileşim sağlamayı hedefliyor. Twitter'ın gelecekte hangi adımları atacağı ve nasıl bir çözüm sunacağı henüz belirsizliğini koruyor, ancak kullanıcıların tepkisi ve geri bildirimleri dikkate alınarak yeni önlemler alınması bekleniyor.