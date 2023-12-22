LG'den dünyada bir ilk! 480Hz'e ulaşabilen ilk Dual-Hz oyun monitörü geliyor!

LG, 2024 içinde 6 adet OLED oyun ekranı çıkaracağını açıkladı. Şirketin Başkan Yardımcısı YS Lee, yeni ekranlarının oldukça görsel ve sözel anlamda sevindirecek performans sunduğunu ifade etti.

Lee, sözlerine şöyle devam etti: "LG'nin yeni cihazlar, devrim yaratacak gelişmeler ve farklı boyut ve form etkenleriyle oyun tecrübesini yükseltiyor. Şirket, oyun ekranı segmentine önderlik etmeye ve kişilerin ihtiyaç duydukları her şeyi karşılamaya, oldukça görsel ve sözel performans anlamında sevindirici ve inovatif cihazlar tasarlamaya çabalıyor."





OYUNLAR İÇİN EN İYİ PERFORMANSI SAĞLAYACAK

Duyurulan 6 yeni model arasında belki de en dikkat çekici olan cihaz LG'nin " ilk Dual-Hz özellikli 4K OLED Oyun Ekranı" şeklinde tanımladığı cihaz olacak. 32 inçlik 32GS95UE, kişilerin 240Hz'de 4K (3.840 x 2.160) ve 480Hz'de Full-HD (1.920 x 1.080) arasında geçişe imkân verecek. Bu, hızlı tempolu nişancı oyunları ile hikâye genellikle destanlar gibi türler arasında geçiş sağlayan oyuncuların ekranı hepsi için en ideal performans için kolayca optimize etmelerini sağlıyor.

LG, 32 inç 4K ekranın yanı sıra 5 OLED oyun ekranını da piyasaya çıkarıyor. Ebatlar 27 inç ile 45 inç arasında, çözünürlükler 2.560 x 1.440 ile 3.840 x 2.160 arasında ve yenileme hızları 240Hz ile 480Hz arasında çeşitlilik gösteriyor. Modellerden bazıları kavisli olacakken diğerleri düz kalacak.