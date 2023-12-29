LG'nin yeni ultra hafif Gram dizüstü bilgisayarları OLED ekranlar ve yapay zekâ Boost içeriyor!

LG, 9 Ocak 2024 tarihinde başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2024) öncesinde en yeni Gram Pro dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Bu bilgisayarlar, çevrim dışı yapay zekâ görevleri için yerleşik bir NPU'ya sahip Intel'in Ultra yongalarını içeriyor.

2024 için Gram Pro 16 ve 17 ve LG Gram Pro 2'si bir arada bulunuyor. Gram Pro 16, standart Wide Quad ya da OLED ekranın yanında 2'si bir arada şeklinde de mevcut olacak. Dokunmatik ekran, 360 derece ayarlanabilir menteşe ve şarj edilebilir kablosuz kalem içeren 2'si bir arada hem laptop hem de tablet olarak kullanılabiliyor.

Hepsi NVMe PCIe 4.0 SSD'ler, NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartı ve yüz tanıma özellikli FHD web kamerası ile donatıldı. LG Gram'da olduğu gibi LG Gram Pro modellerinde de Intel Core Ultra 5 veya Intel Core Ultra 7 işlemcilerden birini seçebiliyorsunuz. Pro serisinde yer alan işlemciler, cihazda yerel olarak işlenen yapay zekâ görevlerine hız vermek amacıyla Intel'in AI Boost NPU donanımını içeriyor.





TÜM LG GRAM MODELLERİNDE LG GRAM LİNK UYGULAMASI OLACAK

Standart LG Gram serisi 4 çeşit ekran boyutunda (14, 15, 16 ve 17 inç) sunulacak ve Intel Core Ultra işlemciler yer alacak. Hepsinde dahili Full-HD kameralar bulunuyor. Bu da küçük olanları özellikle iş seyahatlerinde ani Zoom aramaları için kullanışlı duruma getiriyor. En büyük ikisi de 2,560 × 1,600 ekrana sahip olacak. Bu da onları video izlemek, uzun zaman okuma yapmak ya da fotoğraf düzenlemek amacıyla daha makul duruma getiriyor.

Tüm yeni LG Gram modelleri, şirketin cihazınızla Android ya da iOS cihazlarınız arasında dosya paylaşımı, fotoğraf aktarımı ve ekran yansıtma olanağı vereceğini açıkladığı LG Gram Link uygulamasını kapsıyor. Uygulama, fotoğraflarınızı kategorize etmek için yapay zekâyı kullanacak ve anahtar kelimelerle görüntü aramalarını kolay hale getirecek.