Listeye bakmadan araba almayın! Türkiye'nin en çok satan sıfır otomobilleri onlar oldu

Türkiye'de en popüler otomobil markalarının ve modellerinin sıfır araç fiyatlarını sizler için derledik. Günümüzde döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır otomobil fiyatları da artış gösteriyor. Bu nedenle otomobil almak isteyenler, güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. En fazla tercih edilen markalar arasında Renault, Ford, Peugeot, Volkswagen, Opel, Citroen, Hyundai, Dacia, Toyota ve Skoda bulunuyor. Bu markaların en popüler modellerinin fiyatlarını sizler için listeledik. İşte detaylar...





EN POPÜLER OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ

Türkiye'de en çok tercih edilen sıfır otomobil markalarının ve modellerinin güncel fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biridir ve en popüler modeli Clio'dur. Clio'nun Joy 1.0 SCe 65 bg versiyonunun fiyatı 826.900 TL olarak belirlenmiştir. Aynı modelin Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonunun fiyatı ise 921.900 TL olarak listelenmiştir.





Ford'un en çok satan modeli olan Focus, Türkiye'deki otomobil tercihlerinde önemli bir yere sahiptir. Focus'un Trend X Sedan modeli, 1.5L Ti-VCT 123PS motor seçeneğiyle 1.244.300 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Peugeot, ülkemizde 3008 modeli ile öne çıkan bir diğer markadır. 3008 modelinin Active Prime versiyonu, 1.2 PureTech 130hp EAT8 motor seçeneğiyle 1.746.000 TL fiyat etiketine sahiptir.

Volkswagen, Alman otomobil devi olarak Türkiye'de de geniş bir ilgi görmektedir. En çok satan modeli olan T-Roc'un 1.5 TSI 150 PS DSG Life versiyonunun fiyatı 1.472.200 TL olarak belirlenmiştir.

Bu fiyatlar, sıfır otomobil piyasasındaki döviz kuru dalgalanmaları ve diğer faktörlere göre güncellenebilir. Otomobil almayı düşünenler için güncel fiyat bilgilerini takip etmek önemlidir, çünkü piyasadaki değişiklikler araç fiyatlarını etkileyebilir. En çok tercih edilen bu otomobil markalarının modelleri, her birinin kendi özellikleri ve donanımlarıyla dikkat çekiyor, ancak bireysel tercihler ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarının en popüler modelleri ve güncel fiyatları aşağıda sıralanmıştır.

Opel, Corsa modeliyle dikkat çekmektedir. Corsa'nın 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance versiyonu 880.900 TL fiyatla sunulmaktadır.

Hyundai'nin en çok satılan modeli i20'dir. i20'nin 1.4 MPI 100 PS Jump AT versiyonunun fiyatı 850.000 TL olarak belirlenmiştir.

Citroen, C3 modeliyle büyük bir ilgi görmektedir. C3'ün 1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel versiyonu 809.900 TL fiyatla müşterilere sunulmaktadır.

Dacia, en çok tercih edilen modeli olan Duster ile öne çıkmaktadır. Yeni Duster'ın Essential TCe 90 bg versiyonunun fiyatı 985.000 TL olarak listelenmiştir.

Toyota'nın en çok ilgi gören modeli Corolla'dır. Corolla Sedan modelinin 1.5 Vision versiyonunun fiyatı 1.133.550 TL olarak belirlenmiştir.

Skoda'nın en çok satan modeli ise Octavia'dır. Octavia'nın Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG versiyonunun fiyatı 1.264.900 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Türkiye'deki otomobil piyasasındaki fiyatlar, döviz kuru ve diğer faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilir. Bu nedenle otomobil almayı düşünenlerin güncel fiyat bilgilerini takip etmeleri önemlidir. Fiyatlar, araçların donanım seviyelerine, motor özelliklerine ve diğer ekstralarına göre farklılık gösterebilir. Her bir otomobil markası, kendine özgü tasarım ve teknolojileriyle müşterilere çeşitli seçenekler sunmaktadır.