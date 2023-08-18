Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi

Galatasaray, transfer konusunda harekete geçti ve transfer ateşini yeniden alevlendirdi. Hakim Ziyech anlaşmasının ardından, Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'inden bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmayı düşündüğü konuşuluyor. Kulüp, bu transfer hamlesi için yoğun bir çaba harcıyor. İşte detaylar...





HAKİM ZİYECH YILDIZ OYUNCUYU KADROSUNA KATTI

Galatasaray'ın transfer konusundaki planları oldukça çarpıcı. Öncelikli olarak, Hakim Ziyech transferinde büyük bir adım atıldı ve anlaşma sağlandı. Ancak Faslı yıldızın sağlık kontrolleri sonucu resmi imza atılacak. Bu sırada, Galatasaray'ın ikinci bir bomba transferi için de çalışmalar sürüyor. İddialara göre, aynı anda Ziyech transferinin yanı sıra Leicester City forması giyen ve piyasa değeri 25 milyon euro olan Ndidi'nin de açıklanması hedefleniyor.

Leicester City ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, Ndidi transferi için girişimlerde bulundu. İlk görüşme olumlu sonuçlandı ve sarı-kırmızılı yöneticiler, oyuncu tarafıyla iletişime geçti. Galatasaray'ın bu hamlesi, hem taraftarlar hem de futbol dünyası tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Eğer Ndidi transferi gerçekleşirse, Galatasaray'ın kadrosuna önemli bir takviye daha yapmış olacağı düşünülüyor.

Galatasaray'ın çifte transfer hamlesi, kulüp içinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Hem Hakim Ziyech'in geleceği hem de Ndidi'nin transferi, takımın rekabet gücünü artırarak gelecek sezon için umut vaat ediyor. Taraftarlar, bu sürpriz transfer haberleriyle heyecanını gizlemiyor. Sarı-kırmızılı takımın transfer stratejisi, futbol dünyasında da ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray'ın bu adımları, önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceğine dair merak uyandırıyor.

Galatasaray, transferde en büyük avantajını Leicester City'nin küme düşmesiyle elde etti. İngiliz ekibi Championship liginde mücadele ediyor ve zorlu bir dönem geçiriyor. Takım, sadece 2 galibiyet alarak sezona başlamasına rağmen, yıldız oyuncuların takımdan ayrılmak istediği söyleniyor. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nin cazibesini kullanarak Ndidi'yi ikna etmeyi başardı. Artık iki kulüp arasında anlaşma sağlama süreci başlamış durumda.

