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Mark Zuckerberg'in Yeni Sosyal Medya Ağı 'Threads'

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Mark Zuckerberg'in Yeni Sosyal Medya Ağı 'Threads'
Meta şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg’in yeni sosyal medya ağı “Threads” yayın hayatına yarın başlıyor. Peki bu uygulama Twitter’ın yerini alabilir mi? Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

Görüntüleme Kısıtlaması ve Abonelik Ücretlerinden Şikayet Eden Twitter Kullanıcıları İçin Alternatif Platform

Meta şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg'in yeni sosyal medya ağı 'Threads' yayın hayatına yarın başlıyor. Bu uygulama, Twitter'ın yerini alabilir mi? Cezeri'nin Odası'nda konuştuk.

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