Mark Zuckerberg'in Yeni Sosyal Medya Ağı 'Threads'
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Meta şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg’in yeni sosyal medya ağı “Threads” yayın hayatına yarın başlıyor. Peki bu uygulama Twitter’ın yerini alabilir mi? Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.
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Meta şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg'in yeni sosyal medya ağı 'Threads' yayın hayatına yarın başlıyor. Bu uygulama, Twitter'ın yerini alabilir mi? Cezeri'nin Odası'nda konuştuk.
Teknoloji
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