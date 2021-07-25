Memurlara sosyal medyada reklam ve işbirliği yapmak yasaklandı!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurların, sosyal medya hesapları üzerinden reklam alma ve işbirliği yapma gibi durumları yasaklanıyor. Kanuna karşı aykırı davranış olarak değerlendirilen yasağın tüm memurları ilgilendirdiği belirtiliyor.

Sosyal medya hesaplarının alışveriş amacı ile ilgili de kullanılmasıyla birlikte birçok kişi b durumdan ek gelir elde ediyor. Özellikle takipçi sayıları yüksek olan hesap sahipleri kendilerinin kullandıkları ürünlerin reklamını yaparak firmadan bir miktar komisyon sağlıyor.

Fakat bu durum 657'ye tabi devlet memurları için geçerli değil. Memurların sosyal medya hesapları üzerinden reklam veya işbirliği yaparak bir gelir elde etmeleri bağlı oldukları kanuna aykırı davranış olarak görülüyor.

657'ye bağlı 'Devlet Memurları Kanunu' çerçevesinde devlet dairelerinde memur olarak çalışanlar Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir yada esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyet gösteremezler. Reklam ve işbirlikleriyle sürekli gelir elde edecekleri işler yapamazlar. Söz konusu işlerin memur ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerle, serbest girişimcilik sıfatlarıyla firmalarda gelir elde etmek için elektronik ortamlar içerisinde de olsa, memur olarak çalışan bir kişinin ticaret yapması yasak kapsamında alınmış oluyor.