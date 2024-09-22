Mersin'de Drone Şampiyonası Tamamlandı

Mersin'de Drone Şampiyonası'nin İkinci Etabı Başarıyla Tamamlandı

Mersin’de düzenlenen Drone Şampiyonasının ikinci etabı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında sona erdi. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileyebildiği önemli bir platform oldu.

Yarışmaya Katılanlar ve Dereceye Girenler

Yarışmaya, Isparta'daki birinci etapta başarılı olan 24 yarışmacı katıldı. İki gün süren müsabakalarda katılımcılar, dronları ile çeşitli alanlarda performans gösterdi. Dereceye giren ilk 16 sporcu, 2-6 Ekim'de Adana’da yapılacak olan TEKNOFEST'te finalde yarışma hakkını kazandı.

Proje Sayısında Rekor Artış

Kapanış törenine katılarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in son 2-3 yıldır TEKNOFEST yarışmalarına en çok proje sunan il olduğunu duyurdu. Pehlivan, "Bu yıl gençlerimiz ve takımlarımız tarafından Mersin'de yaklaşık 164 bin 200 proje geliştirildi ve TEKNOFEST'e sunuldu." şeklinde konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi İçin Adımlar Atılıyor

Vali Pehlivan, Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde adım atmaya devam edeceklerini belirtti. Gençlere yönelik bu tür etkinliklerin, kentin teknolojik gelişimi için büyük değer taşıdığına vurgu yaptı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.