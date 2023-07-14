Meta Threads için harekete geçti: Yeni güncellemeler geliyor

Facebook'un sahibi Meta, Twitter'daki rakibi sosyal medya ağı Threads'e eklemeler ve güncellemeler getirmeye hazırlıyor. BBC Turkey News'e göre değişiklik, kullanıcıların yalnızca takip ettikleri kişilerin gönderilerini kronolojik sırayla görüntülemelerine izin verecek.

AKIŞ SAYFASI DEĞİŞEBİLİR





Instagram yöneticisi Adam Mosseri, "Zaman Tüneli" isimli sayfanın ve paylaşım akışının üslubunun değişebileceğini öne sürdü. Meta Threads uygulamasına eklenmesi düşünülen diğer işlevler şunlardır:

>> Paylaşılan gönderileri düzenleme seçeneği

>> Gönderileri farklı dillere çevirebilme

>> Farklı Threads hesaplarına geçişi kolaylaştırır özellik

Adam Mosseri,ayrıca çevrimiçi bir sürüm üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.





Mevcut sürümde, zaman çizelgeleri Threads.net'te görüntülenebilir, ancak uygulama üzerinden paylaşım yapılabilir. Uygulamanın bir arama seçeneği yoktur.

Bazı kullanıcılardan tepki çeken bir diğer nokta da açılmış bir Threads profilinin ancak bu hesabın bağlandığı Instagram hesabı silinerek kalıcı olarak silinebilmesi. Şirket, bu konuda da çalıştığını da açıkladı.