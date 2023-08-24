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Meta'dan dev adım: Çok dilli yapay zeka geliyor

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Meta'dan dev adım: Çok dilli yapay zeka geliyor
Çok dilli yapay zeka tanıtıldı. İşte detaylar...

Meta, devrim niteliğinde bir yapay zeka modeli olan SeamlessM4T'yi duyurdu. Sosyal medya devi, bu modeliyle metin ve konuşma çevirilerinde çığır açmayı hedefliyor. SeamlessM4T, metin ve sesi aynı anda işleyebilme yeteneğine sahip bir sinir ağı olarak tasarlandı. Bu model, tamı tamına "100'e kadar dil" için metinden konuşmaya, konuşmayı metne, konuşmadan konuşmaya ve metinden metine çeviriler yapabiliyor. Bu gelişme, dil bariyerlerini aşarak küresel iletişimi daha kolay ve etkili hale getirme potansiyeline sahip. Meta'nın bu yeni yapay zeka modeli, çeviri alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve farklı diller arasındaki iletişimi daha sorunsuz ve akıcı hale getirmekte önemli bir rol üstlenebilir. İşte detaylar...

yaPAY ZEKA

META DEVRİM NİTELİĞİNDE YAPAY ZEKA MODELİNİ TANITTI

Sosyal medya devi Meta, son geliştirdiği yapay zeka modeli SeamlessM4T ile dikkat çekiyor. Bu model, yaklaşık 100 farklı dili anlayabilme yeteneğine sahip olmasının yanı sıra çeviri ve transkripsiyon gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Meta'nın amacı, farklı dilleri konuşan insanların daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak.

SeamlessM4T, çeşitli dil becerileriyle donatılmış bir yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. Metinden konuşmaya, konuşmadan metne, konuşmadan konuşmaya ve metinden metne dönüşümleri gibi farklı çeviri türlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Meta'nın açıklamasına göre, SeamlessM4T "hepsi bir arada sistem" özelliği taşıyor ve çeviri süreçlerindeki hataları ve gecikmeleri minimize ederek çeviri kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

SeamlessM4T'nin önceki yapay zeka modelleri gibi, bu modelde de araştırmacılar ve geliştiriciler üzerinde çalışmalar yapabilecek. Bu, teknolojinin daha da gelişmesine ve özelleştirilmiş çözümlerin üretilmesine olanak tanıyor.

Meta, geçtiğimiz yıl 200'den fazla dili destekleyen "No Language Left Behind" (NLLB) adlı yapay zeka modelini piyasaya sürmüştü. Yeni SeamlessM4T modeli, bu alandaki ilerlemelerin bir devamı niteliğinde olarak, çok dilli iletişimi daha kapsamlı ve kolay hale getirme hedefini taşıyor.

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