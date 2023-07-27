Meta'nın başı bu kez dertte: 20 milyon dolarlık ceza yedi

Avustralya'da, hukuki bir savaşın sonucunda dev bir şirket olan Meta, sarsıcı bir 20 milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya kaldı. Federal Mahkeme, Meta'nın iştirakleri olan Onavo Inc ve Facebook İsrail'in, güvenlik uygulamasıyla ilgili yanıltıcı reklamlar kullanarak suç işlediğini tespit etti.

Bu karar, teknoloji devi Meta'yı büyük bir zorluğun içine soktu ve adını kötü bir şekilde duyurdu. Avustralya'nın hukuki mekanizması, yanıltıcı reklamların ciddiyetini vurgulayarak, şirketlerin etik sınırları zorlaması halinde nasıl bir bedel ödeyeceğini gösterdi.

Meta'nın geleceği şimdi belirsizliğe gömüldü ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Şirketin güvenilirliği ve itibarı, bu ceza sonrasında sorgulanır hale geldi. Bu önemli karar, şirketlerin tüketici haklarına saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı ve teknoloji devlerinin etik kullanımı üzerinde daha sıkı denetlemelerin gerekliliğini vurguladı.

ABC News'in aktardığına göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Meta şirketlerine, Onavo Protect adlı VPN uygulamasının kullanıcıların verilerini koruyormuş gibi reklamını yaparak müşterileri yanılttığı iddiasıyla dava açtı. Federal Mahkeme, bu davanın sonucunda Facebook İsrail ve Onavo Inc'in, uygulamanın reklamında yeterli uyarıda bulunmadığı ve kullanıcıları yanlış yönlendirdiği kararına vardı.

Kararda belirtilene göre, Onavo Protect uygulamasının kullanıcı verilerini ticari amaçlar için topladığı tespit edildi ve bu durum şirketlerin etik kurallarını ihlal ettiği şeklinde yorumlandı. Reklamlarda veri koruması ile ilgili yapılan iddiaların gerçeklikten uzak olduğu ve tüketici haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Bu karar, Meta şirketlerini ciddi bir cezayla karşı karşıya bıraktı ve tüketici verilerinin korunması konusunda daha sıkı düzenlemelerin önemini bir kez daha vurguladı. Özellikle teknoloji şirketlerinin kullanıcıları yanıltıcı reklamlarla aldatmaması ve tüketici haklarına saygı göstermeleri gerekliliği üzerinde duruldu. Bu dava, tüketici bilincinin arttığı ve şirketlerin etik kullanımı konusunda daha dikkatli olmalarının beklendiği bir döneme denk gelmektedir.





Yargıç Wendy Abraham'in başkanlık ettiği duruşmada, Meta'ya ait iki şirketin Avustralya hükümetine onar milyon dolarlık ceza ödemesine karar verildi. Aynı zamanda, Meta'nın şirketlerinin Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) yasal masraflarına 400 bin dolarlık katkıda bulunmasına hükmedildi.

Meta sözcüsü, yaptığı açıklamada, ACCC'nin uygulamanın hizmet şartları ve güvenlik politikası metnini onayladığını, ancak yapılan tanıtımlarda bu bilgilere yeterince belirgin ve açık bir şekilde yer verilmediğini kabul ettiklerini ifade etti.

Bu dava, Onavo Protect adlı VPN uygulamasının Şubat 2016 ile Ekim 2017 arasında Avustralya'da 271 binden fazla indirildiği ve kullanıcıların verilerinin korunmasıyla ilgili yanıltıcı reklamlarla karşılaştığı bir dönemi kapsıyor. Yargıç Abraham'ın verdiği ceza, Meta şirketlerine etik kurallara uygun hareket etmeleri ve kullanıcıları yanıltıcı reklamlardan kaçınmaları konusunda ciddi bir uyarı niteliğinde oldu. Bu karar, teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerinin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi konusunda daha dikkatli davranmaları gerekliliğini bir kez daha vurguladı.