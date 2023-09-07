Microsoft, 28 yıllık özelliği Windows'tan kaldırıyor

Bilgisayar kullanıcılarının ilk not defteri olan Wordpad Windows 95 sürümü ile beraber hayatımıza girmişti. Ama Windows’tan gelen ani bir kararla Wordpad ile artık yolun sonuna gelindi. Detaylar haberimizde…







MİCROSOFT'TAN ŞOK KARAR! WORDPAD, WİNDOWS'TAN KALDIRACAK





Microsoft, hepimizin sahip olduğu ilk dizüstü bilgisayar olan WordPad'i piyasaya sürüldükten 28 yıl sonra Windows'tan kaldırıyor. Uygulama Windows'un bir sonraki sürümüyle birlikte kaldırılacaktır. Yeni sürüm olan Windows 12'nin 2024 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Windows 95'ten bu yana Windows'un bir parçası olan WordPad, Microsoft Word'e benzer ancak daha basit bir arayüze sahiptir. Uygulama çıktığı günden itibaren işletim sistemiyle birlikte gelir.

Uzun süredir güncellenmeyen WordPad'in yerini daha gelişmiş bir uygulama olan Windows Notepad aldı. Notepad, haberin yayınlanmasından bir gün önce yeni bir güncelleme aldı ve belgeleri otomatik kaydetme ve otomatik geri yükleme sekmelerine yönelik özellikler uygulamaya dahil edildi.



WORDPAD WİNDOWS'TAN KALDIRILIYOR



Yazılım devi tarafından yayınlanan bir destek notunda, "WordPad artık güncellenmiyor ve Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacak. .doc ve .rtf gibi zengin metinli belgeler için Microsoft Word’ü, gibi düz metinli belgeler için ise Windows Not Defteri'ni öneriyoruz." .txt." beyanı yer aldı.

Microsoft'un, "Windows'un gelecek sürümlerinde" tamamen kaldırılacağını söylediği WordPad'i, 2024 yılında görmeyi beklediğimiz yapay zeka destekli birçok özelliğe sahip Windows 12 sürümünden kaldıracağı tahmin ediliyor.