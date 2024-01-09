Microsoft ve OpenAI’a bir dava daha!

Microsoft ve OpenAI, yaptığı 10 milyar dolarlık yatırım nedeniyle bir soruşturma açılabileceği belirtildi.

Bugün yapılan bir basın açıklamasında, Avrupa Komisyonu'nun ortaklığın AB birleşme düzenlemeleri kapsamında gözden geçirilip geçirilmeyeceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Şirketlerin kuralları ihlal ettiği tespit edilirse, komisyon geniş çaplı bir soruşturma başlatabilir.





11 MART’A KADAR SÜRE VERİLDİ

Haber, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun aralık ayında yaptığı açıklamada, ortaklığın Microsoft'un yapay zekâ girişimi üzerinde herhangi bir güce sahip olduğu anlamına gelip gelmediğini değerlendireceğini söylemesinin ardından geldi.

Komisyonda rekabet politikasını yöneten Margrethe Vestager, yaptığı basın açıklamasında, gözlemcinin piyasa dinamiklerini gereksiz yere bozmamalarını sağlamak için yapay zekâ ortaklıklarını yakından izlediğini söyledi.

Komisyon, ilgili taraflara piyasa rekabetini nasıl etkileyebileceği konusunda savunma yapmaları için 11 Mart'a kadar süre veriyor.