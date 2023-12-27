Microsoft Windows karma gerçekliği kullanımdan kaldırıyor!

Meta, Valve, Apple, Sony ve Samsung'un devam eden çabalarına rağmen, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik ana akım kabul görmekte zorlandı. Şimdi de Microsoft bu teknolojiden vazgeçti.

Windows karma gerçeklik kısa süre önce Microsoft'un kullanımdan kaldırılan özellikler listesine girdi. Şirket, Karma Gerçeklik Portalı uygulamasını veya SteamVR uyumluluk sürücüsünü artık güncellemeyeceğini doğruladı.





SON TARİH 1 KASIM 2026

Bir Microsoft temsilcisi UploadVR'a yaptığı açıklamada, tüketicilerin 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karma Gerçeklik Windows Mağazası ve Steam VR uygulamalarını artık indiremeyeceğini söyledi. Sonrasında bir yıl daha ticari kullanıcılar için kullanılabilir kalacaklar.

Halihazırda yazılımı kullananlar, şirket yazılımı listeden çıkardığında bundan etkilenmeyecekler. Ancak, yeni Windows Karma Gerçeklik sistemleri kuramayacak veya Windows'un gelecekteki sürümlerine yükselttikten sonra gerekli uygulamaları kullanmaya devam edemeyecekler.

Daha önceki raporlar, Microsoft'un Windows 12'yi gelecek yılın sonundan önce yayınlayabileceğini ve yapay zekânın ana odak noktası olacağını gösteriyordu. Ancak, Windows 11 henüz Windows 10'un popülaritesini geçemediği için şirket 2024 güncellemesini Windows 12 olarak adlandırıp adlandırmamaya hala karar veriyor olabilir.