Microsoft, yapay zekâya entegre veri merkezi inşa etmek için 76 milyon dolar değerinde arazi satın aldı.

Microsoft, yeni bir veri merkezi inşa etmek amacıyla 407 dönümlük bir araziyi 76 milyon dolara satın aldığı fakat arazinin gerçek değerinin 600 milyon dolara yakın olduğu öğrenildi.

Creuziger ailesinin avukatı David Barnes, Milwaukee Business Journal'a gerçekleştirdiği değerlendirmede, satışa ilişkin, ailenin köye ve Microsoft'a iyi dileklerde bulunduğunu ve bireylerin özel alanlarına saygı göstermesini takdir edeceklerini ifade etti.

Milwaukee Business Journal'ın haberine göre teknoloji devi, yerel ilçe ve belediye yönetimleriyle arazi anlaşmaları yaptı ve veri merkezi inşa etmek amacıyla bölgede yeni bir arazi satın aldı.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ İÇİN VERİ MERKEZLERİ İNŞA EDİLECEK

Yaklaşık 215 dönümlük bir alanda gerçekleştirilecek inşaatın 1 milyar dolarlık ilk etabının halihazırda sürdüğü öğrenildi. Şirket, bu ilk etabın 200 kişiye istihdam yaratmasını öngörüyor. Fakat ilerleyen süreçteki inşaat, 460 kişiye daha istihdam sağlayabilir.

Yapay zekâ silahlanma yarışı kızışırken, Microsoft gibi teknoloji devleri, yapay zekânın gerektirdiği bilgi işlem gücü ve enerji miktarı dikkate alındığı zaman, veri merkezleri oluşturmak amacıyla büyük yatırımlar yapıyor. Wisconsin'in bazı alanlardaki gibi Amerika'nın kırsal alanlar da yeni gelişmelerin merkezi durumuna geliyor.