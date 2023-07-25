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Milyonlarca kişi hazırda bekliyor! iPhone 15'in yeni özellikleri ilk kez sızdırıldı

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Milyonlarca kişi hazırda bekliyor! iPhone 15'in yeni özellikleri ilk kez sızdırıldı
Apple üzerinde gün geçtikçe farklı özellikler cihazlara yansıtılırken bu defa gözler İphone 15'e çevrildi. Geliştirilmiş kamerası ve daha birçok avantajının olduğu bilgileri sızdırıldı. İşte İphone 15'in özellikleri...

Apple hayranlarına bir güzel haber daha geldi. Kısa zaman içerisinde tanıtılacak olan İphone 15'in kesinleşen dört özelliğinin neler olduğu bilgisi verildi. Kamera, ekran, pil ve işletmecisi üzerinden farklılıklar yapıldı.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

-Geliştirilmiş Kamera: Önceki modellere bakıldığında daha gelişmiş kameraya sahip olarak yapılacak İphone 15, fotoğraf ve video çekim deneyimlerini iyileştirecek.

İphone 15 özellikleri

-Yenilenmiş Ekran Teknolojisi: Daha parlak, canlı olarak yer alacak ekran üzerinde kullanıcılara daha etkileyici görsel imkanı veriyor. Çözünürlüğün yüksek olması ve pürüzsüz ekran performansı verilecek.

-Geliştirilmiş Pil: İphone 15 modeli üzerinde en çok dikkatleri çeken özellik pil ömrünün uzatılmış olması oldu. Apple, yeni nesali batarya teknolojileri ve yazılım optimizasyonlarıyla beraber kullanıcılar cihazları daha uzun kullanabilecek.

-İşlemcisi: Apple üzerinde yeni nesil işlemci teknolojisi, cihazın performansını arttırarak daha hızlı çalışmasına yardımcı olacak. Akıcı oyun deneyimi ve daha verimli çalışmasını sağlar. 

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