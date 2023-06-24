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Milyonlarca kişi tehlikede olabilir! WhatsApp'taki büyük gizlilik açığı ortaya çıktı

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Milyonlarca kişi tehlikede olabilir! WhatsApp'taki büyük gizlilik açığı ortaya çıktı
WhatsApp kullanan vatandaşların endişesi arttı! Konuşmalar dinleniyor mu? Tüm detaylar haberimizde.

Android kullanan bazı kişiler WhatsApp ile ilgili güvenlik endişelerini paylaşmaya başladı. WhatsApp hatayı kabul etti! Şoke eden isimden yorum geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP GİZLİLİK ENDİŞESİ

Android kullanan kişiler sosyal medya hesaplarından WhatsApp gizliliği ile ilgili endişelerini paylaşmaya başladı. Bir kullanıcı Twitter platformu üzerinden uyandığı andan itibaren WhatsApp uygulamasının arka planda mikrofon kullandığını paylaştı. Elon Musk ise bu tweet üstüne WhatsApp'a güvenilmez yazarak paylaştı. 

Whatsapp Gizlilik Endişeleri

Android geliştiriciler Twitter platformundan şu şekilde özür mesajı yayımladı; 'Ortaya çıkan bir Android hatası sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkiliyor. Android Gizlilik Panosu hatalı gizlilik göstergesi ve bildirim üretti. Kullanıcılar bu sorunu yaşamamak için WhatsApp uygulamasını güncelleyebilir. Ortaklığı için WhatsApp'a teşekkür eder ve bu hata sebebiyle kullanıcıların yaşadığı endişe için herkesten özür dileriz.' 

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