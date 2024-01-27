MIT araştırmacıları sıvı metal kullanan hızlı bir 3D baskı tekniği geliştirdi!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) araştırmacılar, oldukça hızlı baskılara imkân vermek amacıyla sıvı metal kullanan hızlı bir 3D baskı tekniği geliştirdiler. Süreç, büyük alüminyum bileşenleri dakikalar içinde üretebilirken, önceden var olan pek çok tekniğin aynı yapıyı bitirmesi saatler alacak. Bu teknoloji mevcutta masa ayakları, sandalye çerçeveleri ve ilgili mobilya parçalarını üretmek amacıyla kullanılıyor.

Buna sıvı metal baskı (LMP) adı veriliyor ve erimiş alüminyumun önceden tanımlanmış bir yol boyunca küçük cam boncuklardan oluşan bir yatağa yönlendirilmesini içeriyor. Bu boncuklar hızla sertleşerek 3 boyutlu bir yapıya dönüşüyor. Bilim insanları, yeni sürecin benzer metal üretim tekniklerinden minimum 10 kat daha hızlı olduğunu ifade ediyor.





DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÜRÜNLER İÇİN KULLANILACAK

Fakat bu süreç, hız ve ölçek için çözünürlüğü düşürüyor. Bu yüzden bilim insanları, bu teknolojiyi karmaşık geometrilere sahip karmaşık parçalardan ziyade sandalye ayakları, inşaat ve endüstriyel tasarım bileşenlerini gibi düşük çözünürlüklü parçalar üretmek amacıyla kullandılar. Bilim insanları, bu durumun teknolojiyi son derece ince detaylara ihtiyaç duymadan daha büyük yapıların bileşenlerini üretmek amacıyla hâlâ faydalı olduğunu belirtiyor.

Çözünürlükteki düşüşe karşısn, LMP kullanılarak üretilen parçalar hâlâ dayanıklı olarak üretiliyor ve delme ve delik açma gibi baskı sonrası işlemlere dayanabiliyor. Bu teknolojinin arkasındaki bilim insanları, yapıların önceden var olan bir metal baskı yöntemi olan tel ark katkılı üretimle üretilenlerden çok daha mukavemetli olduğunu kaydediyor. Bunun nedenin ise, LMP'nin malzemeyi tüm süreç boyunca erimiş şekilde tutarak çatlama ve eğilme ihtimalini azaltması olduğu söyleniyor.

Bilim insanları, bir yandan hız bir yandan da yüksek çözünürlük gerektiren işler için LMP'nin diğer tekniklerle bir araya getirilmesini tavsiye ediyor. Projeyi tanıtan bir makalenin kıdemli yazarı Skylar Tibbits, "Masa, sandalye ve bina gibi etrafımızdaki şeyler aşırı yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duymuyor" diye konuştu.

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