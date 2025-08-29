Moskova Okullarında Veliler İçin MAX Zorunluluğu 1 Eylül'de Başlıyor

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova duyurdu

Rusyanın başkenti Moskovadaki okullarda velilerin tüm mesajlaşmalarının ulusal uygulama MAX üzerinden yapılacağı açıklandı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Rus haber ajansı TASSa verdiği demeçte, ülkede 1 Eylülde başlayacak eğitim sezonuna ilişkin alınan düzenlemeleri aktardı.

Rakova, velilerin kullanacağı platforma ilişkin yeni bir yasanın kabul edildiğini belirterek, Tüm okullardaki velilerin mesajlaşmaları 1 Eylül’den itibaren MAX üzerinden yapılacak ifadesini kullandı.

Güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele gerekçesiyle WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan bazı aramalar engellenirken, bir süre önce piyasaya sürülen MAX uygulaması başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rus hükümeti ayrıca, ülkede 1 Eylülden itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde MAX uygulamasının ön yüklü bulunmasını şart koştu.

Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulama, Rus şirketi VK tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.