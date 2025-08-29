DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,07 0,17%
ALTIN
4.516,94 -0,21%
BITCOIN
4.530.026,23 1,64%

Moskova Okullarında Veliler İçin MAX Zorunluluğu 1 Eylül'de Başlıyor

Moskova'da velilerin okul iletişimleri 1 Eylül'den itibaren ulusal mesajlaşma uygulaması MAX üzerinden yürütülecek; yasa ve cihaz zorunluluğu getirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:06
Moskova Okullarında Veliler İçin MAX Zorunluluğu 1 Eylül'de Başlıyor

Moskova Okullarında Veliler İçin MAX Zorunluluğu 1 Eylül'de Başlıyor

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova duyurdu

Rusyanın başkenti Moskovadaki okullarda velilerin tüm mesajlaşmalarının ulusal uygulama MAX üzerinden yapılacağı açıklandı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Rus haber ajansı TASSa verdiği demeçte, ülkede 1 Eylülde başlayacak eğitim sezonuna ilişkin alınan düzenlemeleri aktardı.

Rakova, velilerin kullanacağı platforma ilişkin yeni bir yasanın kabul edildiğini belirterek, Tüm okullardaki velilerin mesajlaşmaları 1 Eylül’den itibaren MAX üzerinden yapılacak ifadesini kullandı.

Güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele gerekçesiyle WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan bazı aramalar engellenirken, bir süre önce piyasaya sürülen MAX uygulaması başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rus hükümeti ayrıca, ülkede 1 Eylülden itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde MAX uygulamasının ön yüklü bulunmasını şart koştu.

Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulama, Rus şirketi VK tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova Okullarında Veliler İçin MAX Zorunluluğu 1 Eylül'de Başlıyor
2
Bayraktar: TEKNOFEST Mavi Vatan Geleceğin Keşifçilerini Yetiştiriyor
3
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi Forumu: Proje Detayları Paylaşıldı
4
Anadolu University Press ile Anadolu Üniversitesi Yayınevi Resmen Tanıtıldı
5
Yozgat'ta Geliştirilen Mini Araç Mağara ve Madenlerde Zehirli Gazı Tespit Edecek
6
Rusya'dan Twitch'e 61 Milyon Ruble Ceza
7
TEKNOFEST 2025: Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı