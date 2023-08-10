NASA ile Yozgat işbirliği! Tek tek iletiyor

Gök Olayları Yozgat Üzerinden Takip Ediliyor: Üniversitelerin İşbirliği ile Oluşturulan Sistem, NASA'ya Veri Gönderiyor

Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan meteor takip sistemi, evrenin sırlarını aydınlatıyor. Gökyüzünde gerçekleşen meteor hareketlerini tespit eden bu sistem, elde ettiği verileri NASA'ya ileterek bilim dünyasına önemli katkılar sunuyor. Doç. Dr. Ozan Ünsalan, sistemin iki yıldır aktif bir şekilde çalıştığını belirterek, gök cisimlerinin geliş açısı, hızı ve yörüngelerinin tespit edilerek bilimsel çalışmalara ışık tutulduğunu ifade etti. Bu gelişme, Türkiye'nin evrensel bilimsel araştırmalarda daha fazla söz sahibi olma yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin işbirliğiyle oluşturulan bir sistem, göktaşı hareketlerini tespit edip kaydederek bu önemli verileri NASA'ya iletiyor. Bozok Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında, Bozok Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Erciyes Üniversitesi yerleşkelerine meteor takip sistemi kuruldu.

Sistemde bulunan 16 kamera sayesinde gözlemlenen ve kayda alınan meteor hareketleri, bilimsel araştırmalar için anlık olarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile paylaşılıyor. Bu işbirliği, gök olaylarının takibinde ve araştırmalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, yaptığı açıklamada, bu meteor takip çalışmalarının NASA'da gerçekleştirilen araştırmalara anlamlı katkılar sağladığını belirtti. Karaca, doğa olaylarının daha iyi anlaşılması ve takibi için bu tür işbirliklerinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye, Üçlü Gözlem Sistemi ile Evreni İzliyor

Dünyanın dört bir yanında kullanılan meteor takip sistemine Türkiye de katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi ile Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla oluşturulan üçlü gözlem sistemi, gök cisimlerinin hareketlerini ve yörüngelerini anlık olarak takip ediyor ve bu önemli verileri NASA'ya iletiyor.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, yaptığı açıklamada, bu sistemlerin dünya genelinde 20 ülkede bulunduğunu ve Türkiye'nin de bu teknolojiyi kullanmaya başladığını belirtti. Üçlü gözlem sisteminin Türkiye'de gök cisimlerinin hareket ve yörüngelerinin takip edilmesi için kullanıldığını ve bu verilerin NASA ile paylaşıldığını ifade etti. Karaca, bu çalışmanın uzay araştırmaları açısından büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise sistemin Türkiye'de aktif olarak kullanıldığını söyledi. Bu sistemin evrensel bilime önemli katkılarda bulunduğunu belirten Böyükata, yapılan takiplerin toplanan verilerinin ileride yeni prensiplerin keşfedilmesine bile yol açabileceğini dile getirdi. Ayrıca, böyle bir projenin bölgedeki eğitime ve ilgiye de büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Üçlü gözlem sistemi, Türkiye'nin uzay ve bilim alanında daha da ileriye gitmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gökyüzündeki Gizemler Yozgat Üniversitesi İle Aydınlanıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin işbirliğiyle oluşturulan meteor takip sistemi, evrende gerçekleşen meteor hareketlerini incelemek ve kaydetmek amacıyla hayata geçirildi. Yürütülen bu proje ile gök cisimlerinin hareketleri ve yörüngeleri tespit edilerek elde edilen veriler, uluslararası arenada önemli bir aktör olan NASA'ya iletiliyor.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, sistemin çalışma prensibini anlatarak, sistemin elde ettiği verilerin NASA sunucusuna aktarıldığını açıkladı. İki yıldır devam eden bu sistem sayesinde bilim insanları, yeni meteor yağmurlarını tespit etmek ve kaydedilen meteorların atmosfere girişini detaylı bir şekilde incelemek gibi önemli hedefleri gerçekleştiriyor.

Doç. Dr. Ünsalan, özellikle belirli dönemlerde gerçekleşen büyük meteor yağmurlarının yanı sıra daha önce keşfedilmemiş birçok meteor yağmurunun da bulunduğuna dikkat çekti. Bu projenin amacının, meteorların geliş açısı, hızı, doğrultusu ve yörüngelerini belirlemek olduğunu ifade eden Ünsalan, sistemin her gece düzenli olarak gözlem yaparak verileri işlediğini ve anlık olarak NASA'ya ilettiğini belirtti.

Sistem, evrenin sırlarını çözmeye yönelik değerli veriler sağlayarak bilimsel çalışmalara ve astronomiye katkıda bulunmaya devam ediyor.