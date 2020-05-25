NASA'nın ilk insanlı Mars yolculuğu başlıyor

Gerçekleştirilecek olan ilk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarına devam eden Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole karantinada, bir yaşam sürecek gönüllülerini arıyor.

NASA'nın ilk insanlı Mars yolculuğu başlıyor
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NASA, bu deneye uygun göreceği kişilere ödeyeceği maaşları henüz açıklamasa da aranan kriterleri açıkladı.

Fox News'ın haberine göre, NASA 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. Bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya'da olan bir tesiste 8 ay geçireceği açıklandı.

Resmi sitede belirtilen başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor.

NASA'dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor.

NASA'nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar. Ancak NASA henüz bu projede yer alacak kişilere ödenecek maaşı açıklamadı.


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