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NASA, okyanus aşırı yolculukları 2 saatin altına indirecek

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NASA, okyanus aşırı yolculukları 2 saatin altına indirecek
NASA'ya göre süpersonik uçak, New York'tan Londra'ya iki saatten daha kısa bir ürede yolcu taşıyabilecek. Yolcu jeti ses hızının ise yaklaşık olarak 2 ila 4 katı arası bir hızda seyahat etme olanağı olduğu aktarıldı.

NASA, süpersonik uçakla uluslararası seyahati iki saatin altına indirdi. NASA'ya göre süpersonik uçak, New York'tan Londra'ya iki saatten daha kısa bir süre içinde yolcu taşıyabileceği söyleniyor.

NASA, teorikte New York'tan Londra'ya mevcut uçaklardan "dört kat daha hızlı" bir şekilde uçabilecek yolcu uçağı fikri üzerinde çalışıyor. Günümüzün uçakları teorikte 950 km/saat hızla, yani ses hızının yaklaşık %80'i kadar bir hızla uçuyor.

ABD ve diğer ülkelerin kara üzerinden süpersonik uçuşları yasaklamasıyla NASA, Atlantik ile Pasifik Okyanusları boyunca okyanus ötesinde rotaları araştırdığını duyurdu.

"Patlama seslerini önleyecek teknoloji araştırması"

NASA, okyanus aşırı yolculukları 2 saatin altına indirecek

Bu arada Quest, uçaklardan Dünya'daki insanlara yayılan sonik patlama gürültüsünü azaltmayı amaçlayan teknoloji araştırmasını yapıyor. Proje yöneticisi Lori Ozorski, "Bu yeni çalışmalar bize teknoloji yol haritalarına yeni bir bakış açısı kazandıracak ve daha geniş yüksek hız alanındaki ek araştırma ihtiyaçlarını belirleyecek." dedi.

NASA, sesin iki katı hızda seyahat etmenin risklerini ve zorluklarını özetleyen kavramsal bir tasarım ve teknoloji yol haritası geliştirmek için şirkete iki yıllık bir sözleşme verdi. İlk takım Boeing, ikinci takım ise Northop Grumann Aeronautics Systems tarafından yönetilecek.

NASA'nın hipersonik teknoloji proje yöneticisi Mary Jo Longdavis, konuya ilişkin açıklamasında "Yolculara yardım etmek ve aynı zamanda da çevreye zarar vermemek adına sorumlu olarak yenilik yapmak önemlidir." diye konuştu. 

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