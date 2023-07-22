NASA yeni keşfini açıkladı: Bilim tarihi sil baştan yazılıyor

NASA uzay ile ilgili araştırmalarına hızla devam ediyor. Uzay meraklıları yapılan keşifleri merakla araştırıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NASA YENİ KEŞFİNİ PAYLAŞTI

NASa yaptığı araştırmalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yapılan haberlere göre canlı sistemlerde olan karbon ve hidrojenden ortaya çıkan organik moleküller Mars geçmişinde tespit edildi ve yaşam olduğuna dair önemli ipuçları verdi.





NASA bünyesinde olan bir araştırmacı tarafından keşfedilen organik moleküller Mars için temel yaşam bileşenleri olarak adlandırılıyor ve gezegende olan karmaşık jeokimyasal döngülerin varlığı olarak adlandırılıyor. Moleküllerin oluşmasıyla ilgili birçok tahmin var ancak bilim insanları konu ile ilgili net bir sonuç ortaya koymadı. Yapılan bu keşiflerle Mars'ta yaşam olma olasılığı artıyor ancak biyolojik olmayan süreçler sonrasında bu organik moleküllerin oluşma ihtimali üzerinde de tartışmalar sürüyor. Geçmiş dönemlerde Mars Gale Krater'de de organik molakül izlerine rastlanmıştı.