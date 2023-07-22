NASA'dan astronotlar için özel araç: Astrovanlar görücüye çıktı

Dünya genelinde büyük merakla beklenen NASA'nın uzay merkezine özel araçları üretecek şirket belli oldu! Kaliforniya merkezli Canoo Technologies, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi için üç tamamen elektrikli ve çevre dostu "astrovan" mürettebat taşıyıcısını teslim etti. Bu önemli adım, geleceğin uzay yolculuklarının çevreci ve yenilikçi boyutunu vurguluyor. Heyecan verici gelişmeleri kaçırmayın!

ASTROVAN ÖZEL EKİPMANLARLA DONATILDI

NASA'nın Ay yolculuğu için özel araçları gerçekten dikkat çekici! Gelişmiş Orion mürettebat yaşam sistemine uygun olarak tasarlanan bu astrovanlar, astronotlar ve destek personelini güvenle taşıyacak. Artemis görevlerinin benzersiz ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilen minibüsler, Ay'a fırlatma öncesi özel ekipmanlarla donatıldı. İşbirliği sayesinde, Canoo ve NASA'nın ortak çalışmasıyla mürettebat, Ay'a konforlu bir yolculuk yapacak. Bu araçlar, iç ve dış tasarımıyla uzay keşfi ve insanlı uzay uçuşlarının gurur dolu mirasına da saygı gösteriyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği astrovanlar, uzay yolculuğunun yeni dönemine göz kırpıyor.