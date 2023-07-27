NASA'ya elektrik kesintisi şoku: İletişim durma noktasına geldi

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU İLE İLETİŞİM KESİKLİĞİ YAŞANDI

Texas’ ın Houston kentinde bulunun Johnson Space Center’ da yapılan yenili çalışmaları sırasında meydana gelen kısa elektrik kesintisinden sonra bu tür durumlar için yapılan sistemler devreye girdi.

UUİ’ deki 7 astronot ile kontrol merkezi arasında kısa süreli iletişimde aksaklıklar meydana geldi.

UUI program müdürü Joel Montalbano, yaptığı açıklamalarda yaklaşık 90 dakika içerisinde hazırlanmış olan yedek sistemlerin devreye girmesiyle kontrolü sağladığını belirterek astronotların herhangi bir tehlike içine girmediklerini ve kesintinin 20. dakikasında astronotları yaşanan durum hakıkında bilgilendirme yaptıklarını bildirdi.

Montalbano, yaşanan bu kesinti durumdan dolayı ilk defa NASA’ nın yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde kesintiye neden olan sorunun çözülmesini umut ettiklerini ifade etti.