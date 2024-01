Netflix Films’in başkanının neden işten ayrıldığı ortaya çıktı!

Pazartesi günü Netflix, uzun süredir film başkanı olan Scott Stuber'ın kendi yapım şirketini kurmak için ayrıldığını duyurmuştu. Netflix'in 2017'de yapım sürecini hızlandırmak için göreve getirdiği Stuber, çok fazla film yapmaktan bıkmıştı ve daha az sayıda ve daha iyi filmler yapmak istiyordu.

Ayrıca bu filmleri Netflix'e gelmeden önce geniş bir dağıtımla sinema salonlarına vermek istiyordu. Fakat Netflix eş CEO'su Ted Sarandos ve içerik başkanı Bela Bajaria, aynı fikirde değildi.





STUBER YILDA 20 FİLM YAPMAK İSTEDİ

The Hollywood Reporter ve Puck gibi iyi kaynaklar, Stuber’ın ayrılığının ardındaki temel nedenin bu olduğuna inanıyor. Her iki haber de Stuber'dan alıntı yapmıyor ve menajerlere ve Netflix rakiplerine atıfta bulunuyor. Ancak her ikisi de çok benzer sonuçlara varıyor.

Edinilen bilgilere göre Stuber, gönüllü olarak ayrılmayı düşünse veya kovulmayı beklese de Sarandos ve içerik şefi Bela Bajaria, Stuber ile yolları ayırma konusunda artık zamanın geldiği konusunda hemfikirdi. Stuber, hiçbir zaman yılda 85 film yapmaya inanmadı. Bu tür bir taşıma bandında kalitenin mutlaka düşeceğini bilecek kadar uzun süredir buralardaydı ve bu hacmin üçte birinden daha azını üreten başka bir film stüdyosunu yönetiyordu.

Stuber'ın Netflix'in Apple ve Amazon film stratejilerinin bir versiyonunu uygulamasını istediği bir sır değildi: Daha az sayıda, yılda belki 20 film, bazıları daha yüksek bütçeli ya da franchise potansiyeli olan, pazarlama ve anlamlı vizyon süreleri verilecek ve bu da hizmette daha yüksek etkileşim yaratacaktı.

Bu kapsamda, Stuber’ın yılda 20 film yapmak istemesine karşılık CEO'su Ted Sarandos ve içerik başkanı Bela Bajaria’nın yılda 80 film talep etmesi, Stuber ile yolların ayrılmasına neden oldu.