Netflix, Squid Game’de yüz yüze deneyimi yaşamak için Samsung’la iş birliği başlattı!

Netflix, Squid Game’in ikinci sezonunun hazırlıklarına başlamasından ve daha sonra diziye dayanan bir reality show yayınlanmasından sonra Los Angeles'ta hayranların diziden ilham alınan oyunları oynamak, Kore atıştırmalıkları tatmak ve hatta bazı kostümler satın almak amacıyla ödeme yapabilecekleri bir pop-up deneyimi başlattı.

39 dolardan başlayan genel giriş biletlerini satın alırsanız, Netflix tarafından dizinin ölümcül yarışmalarından ilham alınarak oluşturulan 6 oyunluk bir seriye yarışmacı olarak katılmayı onaylamış oluyorsunuz. Fakat ölmek yerine, bir yarışmayı kaybettiğiniz zaman vızıldayan bir bileklik veriliyor. Fakat yine de yarışmayı sürdürüp 6 oyunu da oynayabiliyorsunuz.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, odadan odaya veya yarışmadan yarışmaya geçerken, oyundaki diğer yarışmacılarla karşı bir unvan elde etmek amacıyla yarışıyorsunuz. Netflix, biraz da hileye başvurarak, bir oyuncunun 70 dakikalık tecrübe süresinde 6 mücadelenin tamamını kazanması durumda, kısa bir süre önce 2’inci sezon için güncellenen reality show’un TV dalında bir yer için ilgili kullanıcılara öncelikli oyuncu seçimi değerlendirmesi vereceğini belirtiyor. Oyun, şu an için yalnızca Los Angeles'ta geçerli ve 2024 yılı boyunca sınırlı bir süre için sürecek.





SAMSUNG İLE ORTAKLIK KURULDU

Bu birebir pop-up alanını tasarlarken Netflix, tabii ki Kore'nin en büyük markalarında Samsung ile iş birliği yaptı. Örneğin, kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda, oyun odasına konulan Galaxy S23 Ultra, Hyperlapse video ve hareketsiz görüntülerle yarışmanın önemli anlarını yakalıyor. Samsung TV'ler ve Galaxy mobil telefon ve tabletleri her bir oyuna yerleştirilecek ve oyuncular, amiral gemisi Neo QLED 8K, 4K ve The Frame dahil olmak üzere Samsung TV cihazlarıyla donatılmış "deneyimsel alanlarda" gezinmek zorunda olacak.

Bir yarışmacı, yarışmaları sonlandırmasının arından, genel giriş size sokak yiyecekleri ve soju ile aşılanmış kokteyller alabileceğiniz bir 'Kore Gece Pazarı'na erişim sağlıyor. Aynı zamanda, yarışmacılarca giyilen özel yeşil eşofman takımını da satın alabilir ve show’dan ilham alınan arcade tarzı ve mini oyunlar da oynanabilirsiniz.